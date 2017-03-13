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Hospital de Peregrinos San Antonio de Herbón
Mosteiro de Herbón, s/n
Herbón (A Coruña)
Propiedade do albergue: Comunidade de Franciscanos
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Asociación Galega de Amigos do Camiño de Santiago (AGACS)
Persoa encargada de atender o albergue: Hospitaleros voluntarios da AGACS
Observacións: Reapertura o 1 de abril de 2022.O albergue atópase no Mosteiro de Herbón. Esta é una parroquia de Padrón que se atopa a 3 quilómetros do itinerario. O desvío tómase pasada a igrexa de San Xulián de Pontecesures, antes de cruzar a Ponte sobre o Ulla. O almorzo é ás 7:30 e a cea ás 21 horas. Hai oficios relixiosos ás 20 horas. Ao redor do cenobio hai máis de dez hectáreas de xardíns e bosque, así que se pode pasear e ver o interior do mosteiro acompañados do hospitalero.
Camiño Portugués
Etapa de Caldas de Reis a Padrón
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