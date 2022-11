Hospital de Peregrinos San Antonio de Herbón

Mosteiro de Herbón, s/n

Herbón (A Coruña) hospitalidad@amigosdelcamino.com www.amigosdelcamino.com

Propiedade do albergue: Comunidade de Franciscanos

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Asociación Galega de Amigos do Camiño de Santiago (AGACS)

Persoa encargada de atender o albergue: Hospitaleros voluntarios da AGACS

Observacións: Reapertura o 1 de abril de 2022.O albergue atópase no Mosteiro de Herbón. Esta é una parroquia de Padrón que se atopa a 3 quilómetros do itinerario. O desvío tómase pasada a igrexa de San Xulián de Pontecesures, antes de cruzar a Ponte sobre o Ulla. O almorzo é ás 7:30 e a cea ás 21 horas. Hai oficios relixiosos ás 20 horas. Ao redor do cenobio hai máis de dez hectáreas de xardíns e bosque, así que se pode pasear e ver o interior do mosteiro acompañados do hospitalero.