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Camiño Portugués Etapa de Caldas de Reis a Padrón

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Hospital de Peregrinos San Antonio de Herbón

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Hospital de peregrinos de herbon

Mosteiro de Herbón, s/n
Herbón (A Coruña)

[email protected]

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Comunidade de Franciscanos

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Asociación Galega de Amigos do Camiño de Santiago (AGACS)

Persoa encargada de atender o albergue: Hospitaleros voluntarios da AGACS

Observacións: Reapertura o 1 de abril de 2022.O albergue atópase no Mosteiro de Herbón. Esta é una parroquia de Padrón que se atopa a 3 quilómetros do itinerario. O desvío tómase pasada a igrexa de San Xulián de Pontecesures, antes de cruzar a Ponte sobre o Ulla. O almorzo é ás 7:30 e a cea ás 21 horas. Hai oficios relixiosos ás 20 horas. Ao redor do cenobio hai máis de dez hectáreas de xardíns e bosque, así que se pode pasear e ver o interior do mosteiro acompañados do hospitalero.

Camiño Portugués

Camiño Portugués

Etapas 6
km 118,8
Etapa de Caldas de Reis a Padrón Etapa 5

Etapa de Caldas de Reis a Padrón

km 18,5
Tempo 04H 30’
Dificultade media
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