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Camí Portuguès Etapa de Caldas de Reis a Padró

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Hospital de Pelegrins Sant Antonio d'Herbón

Disponible sense connexió
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Hospital de peregrinos de herbon

Monestir d'Herbón, s/n
Herbón (la Corunya)

[email protected]

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Comunitat de Franciscans

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Associació Galega d'Amics do Camiño de Santiago (AGACS)

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Hospitaleros voluntaris de l'AGACS

Observacions: Reobertura l'1 d'abril de 2022.L'alberg es troba en el Monestir d'Herbón. Aquesta és una parròquia de Padró que es troba a 3 quilòmetres de l'itinerari. El desviament es pren passada l'església de San Xulián de Pontecesures, abans de creuar el Pont sobre l'Ulla. El desdejuni és a les 7.30 i el sopar a les 21 hores. Hi ha oficis religiosos a les 20 hores. Al voltant del cenobi hi ha més de deu hectàrees de jardins i bosc, així que es pot passejar i veure l'interior del monestir acompanyats de l'hospitalero.

Camí Portuguès

Camí Portuguès

Etapes 6
km 118,8
Etapa de Caldas de Reis a Padró Etapa 5

Etapa de Caldas de Reis a Padró

km 18,5
Temps 04H 30’
Dificultat mitjana
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