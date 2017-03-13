Hospital de Peregrinos San Antonio de Herbón

Propiedad del albergue: Comunidad de Franciscanos

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Asociación Galega de Amigos do Camiño de Santiago (AGACS)

Persona encargada de atender el albergue: Hospitaleros voluntarios de la AGACS

Observaciones: Reapertura el 1 de abril de 2022. El albergue se encuentra en el Monasterio de Herbón. Ésta es una parroquia de Padrón que se encuentra a 3 kilómetros del itinerario. El desvío se toma pasada la iglesia de San Xulián de Pontecesures, antes de cruzar el Puente sobre el Ulla. El desayuno es a las 7:30 y la cena a las 21 horas. Hay oficios religiosos a las 20 horas. Alrededor del cenobio hay más de diez hectáreas de jardines y bosque, así que se puede pasear y ver el interior del monasterio acompañados del hospitalero.