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Portugalgo Bidea Caldas de Reisetik Padronera etapa

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San Antonio de Herbón erromesen ospitalea

Konexiorik gabe erabilgarri
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Hospital de peregrinos de herbon

Herboiko monasterioa, z/g
Herbón (Coruña)

[email protected]

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Frantziskotarren komunitatea

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Santiago Camiño Lagunen Elkarte Galegoa (AGACS)

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: AGACeko ospitale-boluntarioak

Oharrak: 2022ko apirilaren 1ean irekiko da berriro. Herboiko monasterioan dago aterpetxea. Errolda-parrokia hau ibilbidetik 3 kilometrora dago. Desbideratzea Pontecesuresko San Xulian eliza pasa ondoren hartzen da, Ulla gaineko zubia gurutzatu aurretik. Gosaria 7:30ean da eta afaria 21:00etan. Erlijio lanbideak daude 20:00etan. Zenobioaren inguruan hamar hektarea lorategi eta baso baino gehiago daude. Beraz, paseatu eta monasterioaren barrualdea ikus daiteke, ospitalearekin batera.

Portugalgo bidea

Portugalgo bidea

Etapak 6
km 117,9
Caldas de Reisetik Padronera etapa Etapa 5

Caldas de Reisetik Padronera etapa

km 18,5
Denbora 04H 30’
Zailtasuna ERTAINA
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritzia

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Honela ikusten dute erromesek San Antonio de Herbón erromesen ospitalea

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