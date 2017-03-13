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San Antonio de Herbón erromesen ospitalea
Herboiko monasterioa, z/g
Herbón (Coruña)
Aterpetxearen jabegoa: Frantziskotarren komunitatea
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Santiago Camiño Lagunen Elkarte Galegoa (AGACS)
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: AGACeko ospitale-boluntarioak
Oharrak: 2022ko apirilaren 1ean irekiko da berriro. Herboiko monasterioan dago aterpetxea. Errolda-parrokia hau ibilbidetik 3 kilometrora dago. Desbideratzea Pontecesuresko San Xulian eliza pasa ondoren hartzen da, Ulla gaineko zubia gurutzatu aurretik. Gosaria 7:30ean da eta afaria 21:00etan. Erlijio lanbideak daude 20:00etan. Zenobioaren inguruan hamar hektarea lorategi eta baso baino gehiago daude. Beraz, paseatu eta monasterioaren barrualdea ikus daiteke, ospitalearekin batera.
Portugalgo bidea
Caldas de Reisetik Padronera etapa
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