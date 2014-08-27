Camiño Francés Etapa de Hontanas a Boadilla del Camino
Convento de San Antón. Entre Hontanas e Castrojeriz
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Hospital de Peregrinos de San Antón
Dispoñible sen conexión
4860
Convento de San Antón. Entre Hontanas e Castrojeriz
Castrojeriz (3,6 km antes)
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Desde a apertura en 2002, os custos de mantemento e a renda corren a cargo de Ovidio Campo
Persoa encargada de atender o albergue: Ovidio Campo
Observacións: Sen electricidade
Camiño Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 14
Etapa de Hontanas a Boadilla del Camino
km 28,5
Tempo 08H 40’
Dificultade media
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