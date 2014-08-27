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Camiño Francés Etapa de Hontanas a Boadilla del Camino

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Hospital de Peregrinos de San Antón

Dispoñible sen conexión
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Hospital peregrinos san anton

Convento de San Antón. Entre Hontanas e Castrojeriz
Castrojeriz (3,6 km antes)

[email protected]

Propiedade do albergue: Privado

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Desde a apertura en 2002, os custos de mantemento e a renda corren a cargo de Ovidio Campo

Persoa encargada de atender o albergue: Ovidio Campo

Observacións: Sen electricidade

Camiño Francés

Camiño Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Hontanas a Boadilla del Camino Etapa 14

Etapa de Hontanas a Boadilla del Camino

km 28,5
Tempo 08H 40’
Dificultade media
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