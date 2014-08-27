Camí Francès Etapa d'Hontanas a Boadilla del Camí
Convent de Sant Antón. Entre Hontanas i Castrojeriz
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Hospital de Pelegrins de Sant Antón
Disponible sense connexió
4860
Convent de Sant Antón. Entre Hontanas i Castrojeriz
Castrojeriz (3,6 km abans)
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Des de l'obertura en 2002, els costos de manteniment i la renda són a càrrec d'Ovidio Camp
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Ovidio Camp
Observacions: Sense electricitat
Camí Francès
Etapes 37
km 939,7
Etapa 14
Etapa d'Hontanas a Boadilla del Camí
km 28,5
Temps 08H 40’
Dificultat mitjana
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