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Bide Frantsesa Hontanas - Boadilla del Camino etapa

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San Antongo Erromesen Ospitalea

Konexiorik gabe erabilgarri
486
0
Hospital peregrinos san anton

San Anton komentua. Honanas eta Castroferiz artean
Castroferiz (3,6 km lehenago)

[email protected]

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: 2002an ireki zenetik, mantentze-lanen eta errentaren kostuak Ovidio Campok ordaindu ditu

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Ovidio eremua

Oharrak: Elektrizitaterik gabe

Bide frantsesa

Bide frantsesa

Etapak 37
km 938,3
Hontanas - Boadilla del Camino etapa Etapa 14

Hontanas - Boadilla del Camino etapa

km 28,5
Denbora 08H 40’
Zailtasuna ERTAINA
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritzia

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Honela ikusten dute erromesek San Antongo Erromesen Ospitalea

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