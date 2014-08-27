Bide Frantsesa Hontanas - Boadilla del Camino etapa
San Anton komentua. Honanas eta Castroferiz artean
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San Antongo Erromesen Ospitalea
Konexiorik gabe erabilgarri
4860
San Anton komentua. Honanas eta Castroferiz artean
Castroferiz (3,6 km lehenago)
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: 2002an ireki zenetik, mantentze-lanen eta errentaren kostuak Ovidio Campok ordaindu ditu
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Ovidio eremua
Oharrak: Elektrizitaterik gabe
Bide frantsesa
Etapak 37
km 938,3
Etapa 14
Hontanas - Boadilla del Camino etapa
km 28,5
Denbora 08H 40’
Zailtasuna ERTAINA
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