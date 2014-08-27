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Camino Francés Etapa de Hontanas a Boadilla del Camino

Hospital de Peregrinos de San Antón

Disponible sin conexión
490
18
Hospital peregrinos san anton

Convento de San Antón. Entre Hontanas y Castrojeriz
Castrojeriz (3,6 km antes)

[email protected]

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Desde la apertura en 2002, los costes de mantenimiento y la renta corren a cargo de Ovidio Campo

Persona encargada de atender el albergue: Ovidio Campo

Observaciones: Sin electricidad

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Hontanas a Boadilla del Camino Etapa 14

Etapa de Hontanas a Boadilla del Camino

km 28,5
Tiempo 08H 40’
Dificultad Media
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