Camino Francés Etapa de Hontanas a Boadilla del Camino
Convento de San Antón. Entre Hontanas y Castrojeriz
Hospital de Peregrinos de San Antón
Disponible sin conexión
49018
Convento de San Antón. Entre Hontanas y Castrojeriz
Castrojeriz (3,6 km antes)
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Desde la apertura en 2002, los costes de mantenimiento y la renta corren a cargo de Ovidio Campo
Persona encargada de atender el albergue: Ovidio Campo
Observaciones: Sin electricidad
Camino Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 14
Etapa de Hontanas a Boadilla del Camino
km 28,5
Tiempo 08H 40’
Dificultad Media
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