Hospital de peregrinos de Irun

C/ Lesaca nº 1 de Irun (xunto ao Camiño da Costa, á saída de Irún e antes de entrar en Hondarribia, xunto á rotonda de Zubi-Musu)

Irún 640 361 640 irunsantiago.com/

Propiedade do albergue: Municipal

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Asociación Xacobea Irún-Bidasoa

Persoa encargada de atender o albergue: Hospitaleros voluntarios que se turnan cada dez días

Observacións: Non se admiten reservas.Entregan credenciais. Hai que saír do albergue antes das 08:00 da mañá. A Asociación Xacobea Irún-Bidasoa "JACOBI" atópase no mesmo edificio do albergue, Rúa Lesaca nº 1 de Irún e abre os mércores de 19:00 a 20:30 horas. O seu teléfono é o 943 539 905.