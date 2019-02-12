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Hospital de peregrinos de Irun
C/ Lesaca nº 1 de Irun (xunto ao Camiño da Costa, á saída de Irún e antes de entrar en Hondarribia, xunto á rotonda de Zubi-Musu)
Irún
Propiedade do albergue: Municipal
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Asociación Xacobea Irún-Bidasoa
Persoa encargada de atender o albergue: Hospitaleros voluntarios que se turnan cada dez días
Observacións: Non se admiten reservas.Entregan credenciais. Hai que saír do albergue antes das 08:00 da mañá. A Asociación Xacobea Irún-Bidasoa "JACOBI" atópase no mesmo edificio do albergue, Rúa Lesaca nº 1 de Irún e abre os mércores de 19:00 a 20:30 horas. O seu teléfono é o 943 539 905.
Camiño do Norte
Etapa de Irun a San Sebastián-Donostia
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