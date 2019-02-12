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Camí del Nord Etapa d'Irun a Sant Sebastià-Donostia

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Hospital de pelegrins d'Irun

Disponible sense connexió
719
1
Albergue irun

C/ Lesaca núm. 1 d'Irun (al costat del Camí de la Costa, a la sortida d'Irun i abans d'entrar en Hondarribia, al costat de la rotonda de Zubi-Musu)
Irun

640 361 640

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Municipal

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Associació Jacobea Irun-Bidasoa

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Hospitaleros voluntaris que s'alternen cada deu dies

Observacions: No s'admeten reserves.Lliuren credencials. Cal sortir de l'alberg abans de les 08.00 del matí. L'Associació Jacobea Irun-Bidasoa "JACOBI" es troba en el mateix edifici de l'alberg, Carrer Lesaca núm. 1 d'Irun i obre els dimecres de 19.00 a 20.30 hores. El seu telèfon és el 943 539 905.

Camí del Nord

Camí del Nord

Etapes 32
km 814,7
Etapa d'Irun a Sant Sebastià-Donostia Etapa 1

Etapa d'Irun a Sant Sebastià-Donostia

km 27,6
Temps 06H 00’
Dificultat mitjana
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