Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.
Hospital de pelegrins d'Irun
C/ Lesaca núm. 1 d'Irun (al costat del Camí de la Costa, a la sortida d'Irun i abans d'entrar en Hondarribia, al costat de la rotonda de Zubi-Musu)
Irun
Propietat de l'alberg: Municipal
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Associació Jacobea Irun-Bidasoa
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Hospitaleros voluntaris que s'alternen cada deu dies
Observacions: No s'admeten reserves.Lliuren credencials. Cal sortir de l'alberg abans de les 08.00 del matí. L'Associació Jacobea Irun-Bidasoa "JACOBI" es troba en el mateix edifici de l'alberg, Carrer Lesaca núm. 1 d'Irun i obre els dimecres de 19.00 a 20.30 hores. El seu telèfon és el 943 539 905.
Camí del Nord
Etapa d'Irun a Sant Sebastià-Donostia
Ets propietari o gestiones un alberg de pelegrins?
Accedeix a la teva fitxa i actualitza les dades per oferir als pelegrins la informació més actualitzada possible.
Fòrum: Els pelegrins opinen sobre el Camí de Sant JaumeVeure tots