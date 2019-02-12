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Irungo erromesen ospitalea
Irungo Lesaca kaleko 1.a (Kostaldeko Bidearen ondoan, Irungo irteeran eta Hondarribian sartu aurretik, Zubi-Musuko biribilgunearen ondoan)
Irun
Aterpetxearen jabegoa: Udalekoa
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Jacobea Irun -Bidasoa
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Hamar egunean behin txandaka ibiltzen diren borondatezko ospitaleak
Oharrak: Ez da erreserbarik onartuko. Kredentzialak ematen dituzte. Goizeko 08:00ak baino lehen atera behar da aterpetxetik. Jacobea Irun -Bidasoa "JACOBI" elkartea aterpetxeko eraikin berean dago, Lesaca kaleko 1. zenbakian, Irunen, eta asteazkenetan 19:00etatik 20:30era zabaltzen da. Zure telefonoa 943 539 905 da.
Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritziaIkusi denak