Euskara
Nire bidea planifikatu
  1. Hasiera ·
Iparraldeko Bidea Irun-Donostia etapa

Artikulu hau itzulpen automatikoko sistema batek itzuli du. Informazio gehiago, hemen.

Irungo erromesen ospitalea

Konexiorik gabe erabilgarri
702
0
Albergue irun

Irungo Lesaca kaleko 1.a (Kostaldeko Bidearen ondoan, Irungo irteeran eta Hondarribian sartu aurretik, Zubi-Musuko biribilgunearen ondoan)
Irun

640 361 640

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Udalekoa

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Jacobea Irun -Bidasoa

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Hamar egunean behin txandaka ibiltzen diren borondatezko ospitaleak

Oharrak: Ez da erreserbarik onartuko. Kredentzialak ematen dituzte. Goizeko 08:00ak baino lehen atera behar da aterpetxetik. Jacobea Irun -Bidasoa "JACOBI" elkartea aterpetxeko eraikin berean dago, Lesaca kaleko 1. zenbakian, Irunen, eta asteazkenetan 19:00etatik 20:30era zabaltzen da. Zure telefonoa 943 539 905 da.

Iparraldeko bidea

Iparraldeko bidea

Etapak 32
km 812,3
Irun-Donostia etapa Etapa 1

Irun-Donostia etapa

km 27,6
Denbora 06H 00’
Zailtasuna ERTAINA
Gehitu aterpetxea nire hautaketari

Erromesen aterpe baten jabea edo kudeatzailea zara?

Sartu zure fitxan eta eguneratu zure datuak, erromesei ahalik eta informazio eguneratuena eskaintzeko.

Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritzia

Ikusi denak

Honela ikusten dute erromesek Irungo erromesen ospitalea

Ikusi denak

Bidali zure argazkiak!