Hospital de peregrinos de Irun
C/ Lesaca nº 1 de Irun (junto al Camino de la Costa, a la salida de Irún y antes de entrar en Hondarribia, junto a la rotonda de Zubi-Musu)
Irún
Propiedad del albergue: Municipal
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Asociación Jacobea Irún-Bidasoa
Persona encargada de atender el albergue: Hospitaleros voluntarios que se turnan cada diez días
Observaciones: No se admiten reservas. Entregan credenciales. Hay que salir del albergue antes de las 08:00 de la mañana. La Asociación Jacobea Irún-Bidasoa "JACOBI" se encuentra en el mismo edificio del albergue, Calle Lesaca nº 1 de Irún y abre los miércoles de 19:00 a 20:30 horas. Su teléfono es el 943 539 905.
Camino del Norte
Etapa de Irun a San Sebastián-Donostia
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