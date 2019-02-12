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Camino del Norte Etapa de Irun a San Sebastián-Donostia

Hospital de peregrinos de Irun

Disponible sin conexión
950
180
Albergue irun

C/ Lesaca nº 1 de Irun (junto al Camino de la Costa, a la salida de Irún y antes de entrar en Hondarribia, junto a la rotonda de Zubi-Musu)
Irún

640 361 640

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Municipal

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Asociación Jacobea Irún-Bidasoa

Persona encargada de atender el albergue: Hospitaleros voluntarios que se turnan cada diez días

Observaciones: No se admiten reservas. Entregan credenciales. Hay que salir del albergue antes de las 08:00 de la mañana. La Asociación Jacobea Irún-Bidasoa "JACOBI" se encuentra en el mismo edificio del albergue, Calle Lesaca nº 1 de Irún y abre los miércoles de 19:00 a 20:30 horas. Su teléfono es el 943 539 905.

Camino del Norte

Camino del Norte

Etapas 32
km 814,7
Etapa de Irun a San Sebastián-Donostia Etapa 1

Etapa de Irun a San Sebastián-Donostia

km 27,6
Tiempo 06H 00’
Dificultad Media
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