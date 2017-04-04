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Camiño Francés Etapa de Ponte a Raíña/Gares a Estella/Lizarra

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Hospital de Peregrinos de Estella

Dispoñible sen conexión
339
0
05 hospital de peregrinos de estella

C/ A Rúa 50
Estella (Navarra)

948 55 02 00

[email protected]

Propiedade do albergue: Municipal

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Asociación de Amigos do Camiño de Santiago de Estella

Persoa encargada de atender o albergue: Asun Jover Armañanzas

Observacións:

Camiño Francés

Camiño Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Ponte a Raíña/Gares a Estella/Lizarra Etapa 5

Etapa de Ponte a Raíña/Gares a Estella/Lizarra

km 22,0
Tempo 05H 00’
Dificultade media
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