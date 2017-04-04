Bide Frantsesa Gares - Lizarra etapa
La Rua kalea, 50
Artikulu hau itzulpen automatikoko sistema batek itzuli du. Informazio gehiago, hemen.
Lizarrako Erromesen Ospitalea
Konexiorik gabe erabilgarri
3390
La Rua kalea, 50
Lizarra (Nafarroa)
Aterpetxearen jabegoa: Udala
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Lizarrako Santiago Bidearen Lagunen Elkartea
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Asun Jover Armañanzas
Oharrak:
"Donejakue Bidea" ren argazkiren bat bidali nahi duzu?
Erakutsi nahi diguzun "Donejakue bideko" argazkirik baduzu, bidal iezaguzu, argazki-galeria osatzeko.
Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritziaIkusi denak