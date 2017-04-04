Camí Francès Etapa de Puente la Reina/Gares a Estella/Lizarra
C/ La Rúa 50
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Hospital de Pelegrins d'Estella
Disponible sense connexió
3390
C/ La Rúa 50
Estella (Navarra)
Propietat de l'alberg: Municipal
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Associació d'Amics del Camí de Santiago d'Estella
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Asun Jover Armañanzas
Observacions:
Camí Francès
Etapes 37
km 939,7
Etapa 5
Etapa de Puente la Reina/Gares a Estella/Lizarra
km 22,0
Temps 05H 00’
Dificultat mitjana
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