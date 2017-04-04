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Camino Francés Etapa de Puente la Reina/Gares a Estella/Lizarra

Hospital de Peregrinos de Estella

Disponible sin conexión
397
347
05 hospital de peregrinos de estella

C/ La Rúa 50
Estella (Navarra)

948 55 02 00

[email protected]

Propiedad del albergue: Municipal

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Estella

Persona encargada de atender el albergue: Asun Jover Armañanzas

Observaciones:

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Puente la Reina/Gares a Estella/Lizarra Etapa 5

Etapa de Puente la Reina/Gares a Estella/Lizarra

km 22,0
Tiempo 05H 00’
Dificultad Media
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