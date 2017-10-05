Camiño Vasco Etapa de Tolosa a Zerain
Conxunto Monumental de Igartza
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Hospital de Peregrinos de Beasain
Dispoñible sen conexión
1810
Conxunto Monumental de Igartza
Beasain
Propiedade do albergue: Concello de Beasain
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Asociación de Amigos do Camiño de Santiago de Guipúzcoa
Persoa encargada de atender o albergue: Hospitaleros voluntarios da Asociación de Amigos do Camiño de Santiago de Guipúzcoa
Observacións:
Camiño Vasco
Etapas 8
km 203,4
Etapa 3
Etapa de Tolosa a Zerain
km 33,0
Tempo 08H 15’
Dificultade media
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