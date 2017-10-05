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Camiño Vasco Etapa de Tolosa a Zerain

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Hospital de Peregrinos de Beasain

Dispoñible sen conexión
181
0
Hospital de peregrinos de beasain

Conxunto Monumental de Igartza
Beasain

747 48 67 70

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Concello de Beasain

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Asociación de Amigos do Camiño de Santiago de Guipúzcoa

Persoa encargada de atender o albergue: Hospitaleros voluntarios da Asociación de Amigos do Camiño de Santiago de Guipúzcoa

Observacións:

Camiño Vasco

Camiño Vasco

Etapas 8
km 203,4
Etapa de Tolosa a Zerain Etapa 3

Etapa de Tolosa a Zerain

km 33,0
Tempo 08H 15’
Dificultade media
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