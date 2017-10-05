Hospital de Peregrinos de Beasain

Propiedade do albergue: Concello de Beasain

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Asociación de Amigos do Camiño de Santiago de Guipúzcoa

Persoa encargada de atender o albergue: Hospitaleros voluntarios da Asociación de Amigos do Camiño de Santiago de Guipúzcoa

Observacións: