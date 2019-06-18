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Etapa de Tolosa a Zerain
Información sobre a etapa 3: Etapa de Tolosa a Zerain
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Puntos de interese da etapa 3: Etapa de Tolosa a Zerain
O itinerario
Xa habituados a rodar polo interior do País Vasco, afrontamos o terceiro día ante a fachada barroca da igrexa de SantaMaría . Deixándoa á esquerda chegamos á praza onde se atopa o Concello de Tolosa e, tras ela, (ollo, non cruzar a ponte sobre o Oria) continuamos por Zerkausia Kalea ata a plazoleta onde se atopa o portal de Castela e a antiga sede da Deputación Foral, de cando Tolosa ostentou a capitalidade guipuscoana. Nesta mesma praza vírase a man esquerda para penetrar por un pasadizo que sae xunto ao Oria. Seguimos a marxe do río e cruzámolo pola segunda ponte que atopemos, avanzando entón coa canle á nosa dereita. Pegados ao río, seguimos polo paseo Iurramendi, poboado de encostados e provisto de carril bici. Ao terminar o carril cruzamos de novo o Oria por unha ponte peonil. Neste punto modificouse o trazado, antes o Camiño dirixíase a Alegia salvando un forte repecho por unha estrada rural e un descenso pronunciado por bosque. Actualmente recoméndase, tras a ponte, continuar por un carril bici e peonil (bidegorri) que leva sen perda ata Alegia.
Opcional: Os que queiran probar o antigo trazado ata Alegia (aínda reflectido no perfil de etapa), con escasa sinalización, duro e carente de sentido, rodean o complexo deportivo polo exterior, seguen xunto ao aparcadoiro e viran posteriormente á esquerda para pasar baixo a A-1. Entrarán así no polígono industrial Usabal. Nada máis acceder soben pola dereita en forte repecho e, cunha vista máis privilexiada do polígono, chegan ata unha estrada rural que nace a man dereita (Km 2,8). En dura subida deixan atrás o caserío Afasto Nea (Km 3,8) e continúan de fronte. Na seguinte bifurcación escollen a opción da dereita e 300 metros máis adiante deixan o piso asfaltado ao tomar un desvío á esquerda. O Camiño se interna nun hayedo robledal e, abaixo, á dereita, pódese ver e ouvir o tránsito da A-1. A presenza de piñeiros anuncia o descenso, que liquidan rapidamente por unha senda encaixada que desemboca ao pé dunha serrería (Km 5,6). En breve chegarán xunto á igrexa de San Salvador de Altzo Azpi e seguidamente entrarán en Alegia , non sen antes cruzar o río Oria.
Ambas as opcións pasan xunto ao Concello e a igrexa de San Juan Bautista (Km 6,7). Á saída de Alegia collemos o bidegorri que vai pegado ao asfalto da GI-2131, vía que segue escrupulosamente o ronsel do río Oria. Xunto aos andarines, que cumpren relixiosamente co seu paseo matinal, e asiduos ciclistas que aproveitan estas estradas de menor densidade de tráfico, imos cumprindo a distancia que nos separa do centro de Ikaztegieta (Km 9). Non tardaremos en darnos conta que a etapa se converteu nun monólogo de si mesma. Á saída de Ikaztegieta volvemos tomar o bidegorri da GI-2131 e continuamos ata Legorreta. Cruzamos o Oria antes de chegar ao centro desta localidade, onde se atopa a igrexa de San Salvador (Km 12,6). Oficialmente atopámonos xa na comarca do Goierri. O corredor polo que camiñamos é a única opción case chaira neste val de fortes desniveis e prados que se descolgan das montañas. Cara a Itsasondo máis do mesmo: bidegorri e GI-2131. No centro de Itsasondo cumprimos o quilómetro 15,5 da etapa e á saída do pobo despedímonos da GI-2131 para coller o desvío cara a Ordizia pola GI-4761. Sen a protección que nos ofrecía o bidegorri, pasamos xunto á ermida de San Juan de Letrán, prólogo de Ordizia , unha poboación famosa pola súa feira semanal onde se ofertan os mellores produtos criados nas entrañas rurais do Goierri. Entramos en Ordizia pola rúa Filipineta, chegando ao paseo dos Foros, e continuamos de fronte pola rúa Maior (Km 17,5) e logo pola rúa de Urdaneta, que se reencontra co Oria e cede a testemuña a Beasain . Fúndese unha localidade con outra e atravesar Beasain faise longo, máis tras atravesar primeiro Ordizia. Hai que prestar atención ao chegar xunto ao conxunto monumental de Igartza, á beira do Oria e reconocible pola ponte de pedra, o muíño, a ferrería e o palacio. Desde xuño de 2011 os Amigos do Camiño de Santiago de Guipúzcoa xestionan un albergue de peregrinos neste punto e xa é posible dividir esta dura etapa. Ver dispoñibilidade nas apartado observacións (Km 20,6).
O segundo tramo ameno da etapa por fin chega, así que cruzamos a ponte sobre o Oria e libramos a N-1 sobre unha pasarela, para tomar máis arriba unha estrada rural que nos leva xunto ao caserío Altamira (Km 21,7), punto no que nos desviamos pola pista da dereita para pasar o caserío Garitain e culminar a subida a Olaberria (Km 23,8). Atravesamos a poboación e á saída, xunto á estrada, collemos un camiño que nace a man esquerda e que nos leva, tras un xiro á esquerda, ao caserío Aldasoro. Un sinal marca 3,3 quilómetros ata Idiazabal. Por unha pista rural asfaltada chegaremos máis adiante ata a impoñente casa señorial de Oiarbide (Km 25,9).
Despois virá unha fonte cunha inscrición en eúscaro e máis abaixo o pequeno núcleo de Nafarrasagasti , onde torcemos á esquerda por un camiño que chega ata un arroio e descóbrenos a basta calzada Artsugarats. Esta achéganos ao caserío Antia e o Santuario de Gurutzeta.
A escasos metros, atendendo ao desvío sinalizado, baixamos pola calzada de Uzkanga, utilizada polos veciños desta zona para baixar a Idiazabal e antes coñecida como eliz bidea. Hai que descender con precaución porque o desnivel que salva convértea máis nunha escaleira que nunha calzada. Chegamos a Idiazabal , fronte á igrexa de San Miguel, e torcemos á esquerda. Tras o humilladero viramos pola primeira da dereita, cruzamos unha regata e, en forte costa, atravesamos a A-1 por un paso subterráneo para alcanzar o miradoiro de Lobio, excelente atalaia sobre Idiazabal (Km 28,5).
Retomamos a marcha por pista e, tras varios desvíos, desembocamos xunto a unha rotonda da GI-2637. Debido á ausencia de sinais neste punto, seguimos á esquerda polo bidegorri desta estrada ata a mesma vila de Segura (Km 31,2).
Desde Segura o Camiño de Santiago sae polo portal de Zerain, e toma o bidegorri (carril-bici) que conduce cara a Zegama. Cando acaba o bidegorri na zona de Gozategi, ao chegar a un polígono industrial, cruza a estrada e segue por un camiño que acondicionou o concello ata o centro urbano de Zegama, sen tocar para nada a estrada.
Este é o trazado completo da etapa Tolosa-Zegama, elaborado polo Goberno Vasco.
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