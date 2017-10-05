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Camí Basc Etapa de Tolosa a Zerain

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Hospital de Pelegrins de Beasain

Disponible sense connexió
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Hospital de peregrinos de beasain

Conjunt Monumental d'Igartza
Beasain

747 48 67 70

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Ajuntament de Beasain

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Associació d'Amics del Camí de Santiago de Guipúscoa

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Hospitaleros voluntaris de l'Associació d'Amics del Camí de Santiago de Guipúscoa

Observacions:

Camí Basc

Camí Basc

Etapes 8
km 203,4
Etapa de Tolosa a Zerain Etapa 3

Etapa de Tolosa a Zerain

km 33,0
Temps 08H 15’
Dificultat mitjana
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