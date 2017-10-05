Camí Basc Etapa de Tolosa a Zerain
Conjunt Monumental d'Igartza
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Hospital de Pelegrins de Beasain
Disponible sense connexió
1810
Conjunt Monumental d'Igartza
Beasain
Propietat de l'alberg: Ajuntament de Beasain
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Associació d'Amics del Camí de Santiago de Guipúscoa
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Hospitaleros voluntaris de l'Associació d'Amics del Camí de Santiago de Guipúscoa
Observacions:
Camí Basc
Etapes 8
km 203,4
Etapa 3
Etapa de Tolosa a Zerain
km 33,0
Temps 08H 15’
Dificultat mitjana
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