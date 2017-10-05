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Camino Vasco Etapa de Tolosa a Zerain

Hospital de Peregrinos de Beasain

Disponible sin conexión
183
26
Hospital de peregrinos de beasain

Conjunto Monumental de Igartza
Beasain

747 48 67 70

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Ayuntamiento de Beasain

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Guipúzcoa

Persona encargada de atender el albergue: Hospitaleros voluntarios de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Guipúzcoa

Observaciones:

Camino Vasco

Camino Vasco

Etapas 8
km 203,4
Etapa de Tolosa a Zerain Etapa 3

Etapa de Tolosa a Zerain

km 33,0
Tiempo 08H 15’
Dificultad Media
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