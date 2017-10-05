Camino Vasco Etapa de Tolosa a Zerain
Conjunto Monumental de Igartza
Hospital de Peregrinos de Beasain
Disponible sin conexión
18326
Conjunto Monumental de Igartza
Beasain
Propiedad del albergue: Ayuntamiento de Beasain
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Guipúzcoa
Persona encargada de atender el albergue: Hospitaleros voluntarios de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Guipúzcoa
Observaciones:
Camino Vasco
Etapas 8
km 203,4
Etapa 3
Etapa de Tolosa a Zerain
km 33,0
Tiempo 08H 15’
Dificultad Media
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