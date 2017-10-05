Hospital de Peregrinos de Beasain

Propiedad del albergue: Ayuntamiento de Beasain

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Guipúzcoa

Persona encargada de atender el albergue: Hospitaleros voluntarios de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Guipúzcoa

Observaciones: