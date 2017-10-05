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Euskal Bidea Tolosako etapa Zerain

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Beasaingo Erromesen Ospitalea

Konexiorik gabe erabilgarri
181
0
Hospital de peregrinos de beasain

Igartzako Monumentu Multzoa
Beasainen

747 48 67 70

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Beasaingo Udala

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Gipuzkoako Santiago Bidearen Lagunen Elkartea

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Gipuzkoako Done Jakue Bidearen Lagunen Elkarteko borondatezko ospitalariak

Oharrak:

Euskal bidea

Euskal bidea

Etapak 8
km 202,5
Tolosako etapa Zerain Etapa 3

Tolosako etapa Zerain

km 33,0
Denbora 08H 15’
Zailtasuna ERTAINA
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritzia

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Honela ikusten dute erromesek Beasaingo Erromesen Ospitalea

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