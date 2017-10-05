Euskal Bidea Tolosako etapa Zerain
Igartzako Monumentu Multzoa
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Beasaingo Erromesen Ospitalea
Konexiorik gabe erabilgarri
1810
Igartzako Monumentu Multzoa
Beasainen
Aterpetxearen jabegoa: Beasaingo Udala
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Gipuzkoako Santiago Bidearen Lagunen Elkartea
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Gipuzkoako Done Jakue Bidearen Lagunen Elkarteko borondatezko ospitalariak
Oharrak:
Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritziaIkusi denak