Hospital de Peregrinos de Arrés

O Portillo

Arrés (Huesca). Concello de Bailo 974 34 86 43 (Bar)

Propiedade do albergue: Concello de Bailo

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Federación Española de Asociacións dos Amigos do Camiño de Santiago

Persoa encargada de atender o albergue: Hospitaleros da Federación Española de Asociacións do Camiño de Santiago

Observacións: Opción de cea comunitaria e visita á igrexa de Arrés.