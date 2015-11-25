Camiño Francés Etapa de Jaca a Arrés
O Portillo
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Hospital de Peregrinos de Arrés
Dispoñible sen conexión
2630
O Portillo
Arrés (Huesca). Concello de Bailo
Propiedade do albergue: Concello de Bailo
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Federación Española de Asociacións dos Amigos do Camiño de Santiago
Persoa encargada de atender o albergue: Hospitaleros da Federación Española de Asociacións do Camiño de Santiago
Observacións: Opción de cea comunitaria e visita á igrexa de Arrés.
Camiño Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 2 por Somport
Etapa de Jaca a Arrés
km 25,0
Tempo 06H 30’
Dificultade media
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