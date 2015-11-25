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Camiño Francés Etapa de Jaca a Arrés

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Hospital de Peregrinos de Arrés

Dispoñible sen conexión
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0
Hospital de peregrinos de arres

O Portillo
Arrés (Huesca). Concello de Bailo

974 34 86 43 (Bar)

Propiedade do albergue: Concello de Bailo

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Federación Española de Asociacións dos Amigos do Camiño de Santiago

Persoa encargada de atender o albergue: Hospitaleros da Federación Española de Asociacións do Camiño de Santiago

Observacións: Opción de cea comunitaria e visita á igrexa de Arrés.

Camiño Francés

Camiño Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Jaca a Arrés Etapa 2 por Somport

Etapa de Jaca a Arrés

km 25,0
Tempo 06H 30’
Dificultade media
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