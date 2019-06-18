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Etapa 2 por Somport

Etapa de Jaca a Arrés

km 25,0
Tempo 06H 30’
Dificultade media
Albergues 2
Dispoñible sen conexión

Prepárache para superar o tramo das cabañeras

Información sobre a etapa 2 por Somport: Etapa de Jaca a Arrés

Perfil: Etapa de Jaca a Arrés

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Puntos de interese da etapa 2 por Somport: Etapa de Jaca a Arrés

  • 15 fortaleza gótica
  • 14 Pista. Subida a Arres
  • 13 Ponte da Raíña de Jaca
  • 12 Casa Palacio
  • 11 igrexa do salvador
  • 10 Claustro
  • 9 San Juan de la Peña
  • 8 Igrexa de Santa María
  • 7 Igrexa de San Caprasio
  • 6 Antiga Venda de Esculabolsas
  • 5 Miradoiro do Canal de Berdún
  • 4 Vado barranco de Atarés
  • 3 Ermida da Vitoria
  • 2 Cidadela
  • 1 Catedral de Jaca

O itinerario

  • Km 0. Jaca (Todos os Servizos)

Grazas ás cunchas de bronce, estratexicamente colocadas sobre o pavimento, logramos avanzar polo armazón de rúas do centro de Jaca. O percorrido permite ver a gótica torre do Reloxo e a igrexa de Santiago. Xunto a ela podemos virar a man dereita pola rúa do Coso e máis adiante á esquerda pola Baixada de Baños. Chegamos así á rotonda onde se atopa a gasolineira para tomar a N-240 en dirección a Pamplona. En breve, xunto ao cuartel militar, deixamos a nacional pola nosa esquerda e continuamos por unha urbanización e un pequeno polígono até as aforas de Jaca. Chegamos así aos pés da ermida da Vitoria, símbolo da vitoria sobre os musulmáns á que acoden en romaría os jaqueses o primeiro venres de maio (Km 2,8).

Neste punto cruzamos a N-240 e tomamos en breve unha cabañera (cañada de gando) que xorde xunto á beiravía dereita e que transita sobre o bosque de ribeira do río Aragón. Pasados vinte minutos sáese de novo á nacional á altura da Botiguera para cruzar o río Gas (Km 5,2) e chegar xunto á caseta do Municionero. Un poste de madeira do GR 65.3.2 indica o desvío cara a Atarés e San Juan de la Peña (ver apartado observacións), pero nós continuamos de fronte en dirección Santa Cilia polo GR 65.3. Enseguida, antes do punto quilométrico 288 da N-240, crúzase a estrada e déixase pola dereita. Máis adiante vólvese a cruzar para coller un camiño que chega até o barranco de Atarés, que salvamos por unha pasarela acondicionada no Ano Santo de 2010 (Km 7,7).

Unha vez superado sáese á estrada que sobe até Atarés e, atención, tomámola cara á dereita. Condúcenos a un camiño que iniciamos llaneando para derivar nun tramo cun perfil máis acusado que alcanza o miradoiro da Canle de Berdún, unha pequena atalaia sobre esta vasta depresión orográfica cuberta de cereal e asucada polo río Aragón e a franxa gris da N-240 (Km 11,3).

Descendemos bruscamente e pasamos detrás do hotel Aragón e a histórica venda de Esculabolsas , antiga pousada de camiñantes e mercadores. Tras salvar un regacho de auga andamos uns metros campo a través e cruzamos a estrada A-1603 que sobe a Santa Cruz de la Serós e San Juan de la Peña. Acto seguido continuamos recto por unha cabañera que nos leva até Santa Cilia, localidade á que entramos tras cruzar a estrada. O itinerario urbano lévanos até o mesmo núcleo histórico.

  • Km 15,3. Santa Cilia (Albergue. Bar. Panadaría. Farmacia)

Deixamos Santa Cilia por unha cabañera e algunhas rodadas pegadas á nacional tras as que logramos restar dous quilómetros e medio máis ao total da etapa. Chegando ao momento quilométrico 300, cruzamos a N-240 e deixamos o cámping Pireneos a man dereita (Km 18,7). Pegados á beiravía esquerda percorremos dous quilómetros, até o punto quilométrico 302, e cruzamos a nacional para internarnos por unha senda sombría que baixa até a marxe do río, onde centos de peregrinos aproveitaron os cantos rodados para formar con eles estruturas verticais semellantes a chemineas. O conxunto de todas elas forma unha paisaxe asombrosa. En trescentos metros chegamos até a ponte de pedra sobre o Aragón de Puente la Reina de Jaca.

  • Km 21,4. Puente la Reina de Jaca (Bares. Tendas. Farmacia)

Sen cruzalo, deixamos esta localidade de servizos a man dereita e continuamos rectos por unha estrada local en dirección a Arrés, deixando á esquerda a estrada A-132 que se dirixe a Huesca. Máis adiante, un poste de madeira balizado coa indicación 'PR-HU 23. Arrés 3 Km' convídanos a tomar un carreiro que ascende pola saia do monte Samitier. O primeiro quilómetro supera un forte desnivel pero vai remitindo a dureza até alcanzar finalmente os 700 metros de altitude en Arrés, fin de etapa.

  • Km 25. Arrés (Albergue. Bar)

As dificultades

Observacións

En imaxes

Que ver, que facer

Albergues

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