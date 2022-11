Etapa de Jaca a Arrés

O itinerario

Km 0. Jaca (Todos os Servizos)

Km 15,3. Santa Cilia de Jaca (Albergue. Bar. Panadaría. Farmacia)

Km 21,4. Puente la Reina de Jaca (Bares. Tendas. Farmacia)

Km 25. Arrés (Albergue. Bar)

Grazas ás cunchas de bronce, estratexicamente colocadas sobre o pavimento, logramos avanzar polo armazón de rúas do centro de Jaca. O percorrido permite ver a góticae a. Xunto a ela podemos virar a man dereita pola rúa do Coso e máis adiante á esquerda pola. Chegamos así á rotonda onde se atopa a gasolineira paira tomar a N-240 en dirección a Pamplona. En breve, xunto ao cuartel militar, deixamos a nacional pola nosa esquerda e continuamos por unha urbanización e un pequeno polígono até as aforas de Jaca. Chegamos así aos pés da, símbolo da vitoria sobre os musulmáns á que acoden en romaría os jaqueses o primeiro venres de maio.Neste punto cruzamos a N-240 e tomamos en breve una cabañera (cañada de gando) que xorde xunto á beiravía dereita e que transita sobre o bosque de ribeira do río Aragón. Pasados vinte minutos sálguese de novo á nacional á altura dapaira cruzar oe chegar xunto á. Un poste de madeira do GR 65.3.2 indica o, pero nós continuamos de fronte en dirección Santa Cilia polo GR 65.3. Enseguida, antes do punto quilométrico 288 da N-240, crúzase a estrada e déixase pola dereita. Máis adiante vólvese a cruzar paira coller un camiño que chega até oque salvamos por unha pasarela acondicionada no Ano Santo de 2010.Una vez superado sálguese á estrada que sobe até Atarés e, atención, tomámola cara á dereita. Condúcenos a un camiño que iniciamos llaneando paira derivar nun tramo cun perfil máis acusado que alcanza o, una pequena atalaia sobre esta vasta depresión orográfica cuberta de cereal e asucada polo río Aragón e a franxa gris da N-240.Descendemos bruscamente e pasamos detrás do hotel Aragón e a histórica, antiga pousada de camiñantes e mercadores. Tras salvar un regacho de auga andamos uns metros campo a través e cruzamos a estrada A-1603 que sobe a Santa Cruz de la Serós e San Juan de la Peña. Acto seguido continuamos recto por unha cabañera que nos leva até, localidade á que entramos tras cruzar a estrada. O itinerario urbano lévanos até o mesmo núcleo histórico.Deixamos Santa Cilia por unha cabañera e algunhas rodadas pegadas á nacional tras as que logramos restar dous quilómetros e medio máis ao total da etapa. Chegando ao momento quilométrico 300, cruzamos a N-240 e deixamos oa man dereita. Pegados á beiravía esquerda percorremos dous quilómetros, até o punto quilométrico 302, e cruzamos a nacional paira internarnos por unha senda sombría que baixa até a marxe do río, onde centos de peregrinos aproveitaron os cantos rodados paira formar con eles estruturas verticais semellantes a chemineas. O conxunto de todas elas forma unha paisaxe asombrosa. En trescentos metros chegamos até a ponte de pedra sobre o Aragón deSen cruzalo, deixamos esta localidade de servizos a man dereita e continuamos rectos por unha estrada local en dirección a Arrés, deixando á esquerda a estrada A-132 que se dirixe a Huesca. Máis adiante, un poste de madeira balizado coa indicación 'PR-HU 23. Arrés 3 Km' convídanos a tomar un carreiro que ascende pola saia do. O primeiro quilómetro supera un forte desnivel pero vai remitindo a dureza até alcanzar finalmente os 700 metros de altitude en, fin de etapa.