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Camino Francés Etapa de Jaca a Arrés

Hospital de Peregrinos de Arrés

Disponible sin conexión
295
213
Hospital de peregrinos de arres

El Portillo
Arrés (Huesca). Ayuntamiento de Bailo

974 34 86 43 (Bar)

Propiedad del albergue: Ayuntamiento de Bailo

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Federación Española de Asociaciones del Amigos del Camino de Santiago

Persona encargada de atender el albergue: Hospitaleros de la Federación Española de Asociaciones del Camino de Santiago

Observaciones: Opción de cena comunitaria y visita a la iglesia de Arrés.

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Jaca a Arrés Etapa 2 por Somport

Etapa de Jaca a Arrés

km 25,0
Tiempo 06H 30’
Dificultad Media
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