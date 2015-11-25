Hospital de Peregrinos de Arrés

El Portillo

Arrés (Huesca). Ayuntamiento de Bailo 974 34 86 43 (Bar)

Propiedad del albergue: Ayuntamiento de Bailo

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Federación Española de Asociaciones del Amigos del Camino de Santiago

Persona encargada de atender el albergue: Hospitaleros de la Federación Española de Asociaciones del Camino de Santiago

Observaciones: Opción de cena comunitaria y visita a la iglesia de Arrés.