Camino Francés Etapa de Jaca a Arrés
El Portillo
Hospital de Peregrinos de Arrés
Disponible sin conexión
295213
El Portillo
Arrés (Huesca). Ayuntamiento de Bailo
Propiedad del albergue: Ayuntamiento de Bailo
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Federación Española de Asociaciones del Amigos del Camino de Santiago
Persona encargada de atender el albergue: Hospitaleros de la Federación Española de Asociaciones del Camino de Santiago
Observaciones: Opción de cena comunitaria y visita a la iglesia de Arrés.
Camino Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 2 por Somport
Etapa de Jaca a Arrés
km 25,0
Tiempo 06H 30’
Dificultad Media
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