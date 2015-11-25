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Bide Frantsesa Jacatik Arresera

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Erromesen Ospitalea

Konexiorik gabe erabilgarri
265
0
Hospital de peregrinos de arres

Portillo
Arres (Huesca). Baoko Udala

974348643 (Bar)

Aterpetxearen jabegoa: Baoko Udala

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Santiago Bidearen Lagunen Elkarteen Espainiako Federazioa

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Santiago Bideko Elkarteen Espainiako Federazioko ospitaleak

Oharrak: Afari komunitarioa eta Arresko elizara bisita.

Bide frantsesa

Bide frantsesa

Etapak 37
km 938,3
Jacatik Arresera Etapa 2 Somportetik

Jacatik Arresera

km 25,0
Denbora 06H 30’
Zailtasuna ERTAINA
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritzia

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Honela ikusten dute erromesek Erromesen Ospitalea

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