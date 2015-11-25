Bide Frantsesa Jacatik Arresera
Portillo
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Erromesen Ospitalea
Konexiorik gabe erabilgarri
2650
Portillo
Arres (Huesca). Baoko Udala
Aterpetxearen jabegoa: Baoko Udala
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Santiago Bidearen Lagunen Elkarteen Espainiako Federazioa
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Santiago Bideko Elkarteen Espainiako Federazioko ospitaleak
Oharrak: Afari komunitarioa eta Arresko elizara bisita.
Bide frantsesa
Etapak 37
km 938,3
Etapa 2 Somportetik
Jacatik Arresera
km 25,0
Denbora 06H 30’
Zailtasuna ERTAINA
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