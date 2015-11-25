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Camí Francès Etapa de Jaca a Arrés

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Hospital de Pelegrins d'Arrés

Disponible sense connexió
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Hospital de peregrinos de arres

El Portillo
Arrés (Osca). Ajuntament de Ballo

974 34 86 43 (Bar)

Propietat de l'alberg: Ajuntament de Ballo

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Federació Espanyola d'Associacions de l'Amics del Camí de Santiago

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Hospitaleros de la Federació Espanyola d'Associacions del Camí de Santiago

Observacions: Opció de sopar comunitari i visita a l'església d'Arrés.

Camí Francès

Camí Francès

Etapes 37
km 939,7
Etapa de Jaca a Arrés Etapa 2 per Somport

Etapa de Jaca a Arrés

km 25,0
Temps 06H 30’
Dificultat mitjana
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