Camí Francès Etapa de Jaca a Arrés
El Portillo
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Hospital de Pelegrins d'Arrés
Disponible sense connexió
2630
El Portillo
Arrés (Osca). Ajuntament de Ballo
Propietat de l'alberg: Ajuntament de Ballo
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Federació Espanyola d'Associacions de l'Amics del Camí de Santiago
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Hospitaleros de la Federació Espanyola d'Associacions del Camí de Santiago
Observacions: Opció de sopar comunitari i visita a l'església d'Arrés.
Camí Francès
Etapes 37
km 939,7
Etapa 2 per Somport
Etapa de Jaca a Arrés
km 25,0
Temps 06H 30’
Dificultat mitjana
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