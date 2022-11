Etapa de Jaca a Arrés

L’itinerari

Km 0 . Jaca (Tots els Serveis)

Km 15,3 . Santa Cilia de Jaca (Alberg. Bar. Fleca. Farmàcia)

Km 21,4 . Puente la Reina de Jaca (Bars. Tendes. Farmàcia)

Km 25 . Arrés (Alberg. Bar)

Gràcies a les petxines de bronze, estratègicament col·locades sobre el paviment, aconseguim avançar per l'entramat de carrers del centre de Jaca. El recorregut permet veure la gòtica de eli l' de. Al costat d'ella podem girar a mà dreta pel carrer del Coso i més endavant a l'esquerra per la de. Arribem així a la rotonda on es troba la gasolinera per prendre la N-240 en direcció a Pamplona. En breu, al costat de la caserna militar, deixem la nacional per la nostra esquerra i continuem per una urbanització i un petit polígon fins els afores de Jaca. Arribem així als peus de l' de la, símbol de la victòria sobre els musulmans a la que acudeixen en romiatge els jaquesos el primer divendres de maig.En aquest punt creuem la N-240 i prenem en breu una cabañera (canyada de bestiar) que sorgeix al costat del voral dret i que transita sobre el bosc de ribera del riu Aragó. Passats vint minuts se surt de nou a la nacional a l'altura de laper creuar eli arribar al costat de la de el. Un pal de fusta del GR 65.3.2 indica el de la, però nosaltres continuem de front en direcció Santa Cilia pel GR 65.3. De seguida, abans del punt quilomètric 288 de la N-240, es creua la carretera i es deixa per la dreta. Més endavant es torna a creuar per agafar un camí que arriba fins el deque salvem per una passarel·la condicionada l'any Sant de 2010.Una vegada superat se surt a la carretera que puja fins Atarés i, atenció, la prenem cap a la dreta. Ens condueix a un camí que iniciem llaneando per derivar en un tram amb un perfil més acusat que aconsegueix el de la de, una petita talaia sobre aquesta vasta depressió orogràfica coberta de cereal i solcada pel riu Aragó i la franja grisa de la N-240.Descendim bruscament i passem darrere de l'hotel Aragó i la històrica de, antiga posada de caminantes i mercaders. Rere salvar un regato d'aigua anem uns metres camp a través i creuem la carretera A-1603 que puja a Santa Cruz de la Serós i Sant Joan de la Penya. Tot seguit continuem recte per una cabañera que ens porta fins de, localitat a la que entrem rere creuar la carretera. L'itinerari urbà ens porta fins el mateix nucli històric.Deixem Santa Cilia per una cabañera i algunes rodades pegades a la nacional rere les que aconseguim restar dos quilòmetres i mitjà més al total de l'etapa. Arribant al punt quilomètric 300, creuem la N-240 i deixem ela mà dreta. Pegats al voral esquerre recorrem dos quilòmetres, fins el punt quilomètric 302, i creuem la nacional per internar-nos per una senda ombrívola que baixa fins el marge del riu, on centenars de pelegrins han aprofitat els còdols per formar amb ells estructures verticals semblants a xemeneies. El conjunt de totes elles forma un paisatge sorprenent. En tres-cents metres arribem fins el pont de pedra sobre l'Aragó dela deSense creuar-ho, deixem aquesta localitat de serveis a mà dreta i continuem rectes per una carretera local en direcció a Arrés, deixant a l'esquerra la carretera A-132 que es dirigeix a Osca. Més endavant, un pal de fusta abalisat amb la indicació 'PR-HU 23. Arrés 3 Km' ens convida a prendre una sendera que ascendeix per la faldilla de la. El primer quilòmetre supera un fort desnivell però va remetent la duresa fins aconseguir finalment els 700 metres d'altitud en, fi d'etapa.