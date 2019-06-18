Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.
Etapa de Jaca a Arrés
Prepara't per a superar el tram de les cabañeras
Informació sobre l’etapa 2 per Somport: Etapa de Jaca a Arrés
Amplia el mapa
Punts d’interès de l’etapa 2 per Somport: Etapa de Jaca a Arrés
L’itinerari
- Km 0. Jaca (Tots els Serveis)
Gràcies a les petxines de bronze, estratègicament col·locades sobre el paviment, aconseguim avançar per l'entramat de carrers del centre de Jaca. El recorregut permet veure la gòtica torre del Rellotge i l'església de Santiago. Al costat d'ella podem girar a mà dreta pel carrer del Coso i més endavant a l'esquerra per la Baixada de Baños. Arribem així a la rotonda on es troba la gasolinera per a prendre la N-240 en direcció a Pamplona. En breu, al costat de la caserna militar, deixem la nacional per la nostra esquerra i continuem per una urbanització i un petit polígon fins als afores de Jaca. Arribem així als peus de l'ermita de la Victòria, símbol de la victòria sobre els musulmans a la qual acudeixen en romiatge els jaquesos el primer divendres de maig (Km 2,8).
En aquest punt creuem la N-240 i prenem en breu una cabañera (canyada de bestiar) que sorgeix al costat del voral dret i que transita sobre el bosc de ribera del riu Aragó. Passats vint minuts se surt de nou a la nacional a l'altura de la Botiguera per a travessar el riu Gas (Km 5,2) i arribar al costat de la caseta del Municionero. Un pal de fusta del GR 65.3.2 indica el desviament cap a Atarés i Sant Joan de la Penya (veure apartat observacions), però nosaltres continuem de front en direcció Santa Cilia pel GR 65.3. De seguida, abans del punt quilomètric 288 de la N-240, es travessa la carretera i es deixa per la dreta. Més endavant es torna a creuar per a agafar un camí que arriba fins al barranc d'Atarés, que salvem per una passarel·la condicionada l'any Sant de 2010 (Km 7,7).
Una vegada superat se surt a la carretera que puja fins a Atarés i, atenció, la prenem cap a la dreta. Ens condueix a un camí que iniciem llaneando per a derivar en un tram amb un perfil més acusat que aconsegueix el mirador de la Canal de Berdún, una petita talaia sobre aquesta vasta depressió orogràfica coberta de cereal i solcada pel riu Aragó i la franja grisa de la N-240 (Km 11,3).
Descendim bruscament i passem darrere de l'hotel Aragó i la històrica venda d'Esculabolsas , antiga posada de caminantes i mercaders. Després de salvar un regat d'aigua caminem uns metres camp a través i travessem la carretera A-1603 que puja a Santa Cruz de la Serós i Sant Joan de la Penya. Tot seguit continuem recte per una cabañera que ens porta fins a Santa Cilia, localitat a la qual entrem després de travessar la carretera. L'itinerari urbà ens porta fins al mateix nucli històric.
- Km 15,3. Santa Cilia (Alberg. Bar. Fleca. Farmàcia)
Deixem Santa Cilia per una cabañera i algunes rodades pegades a la nacional després de les quals aconseguim restar dos quilòmetres i mig més al total de l'etapa. Arribant al punt quilomètric 300, creuem la N-240 i deixem el càmping Pirinencs a mà dreta (Km 18,7). Pegats al voral esquerre recorrem dos quilòmetres, fins al punt quilomètric 302, i creuem la nacional per a internar-nos per una senda ombrívola que baixa fins al marge del riu, on centenars de pelegrins han aprofitat els còdols per a formar amb ells estructures verticals semblants a xemeneies. El conjunt de totes elles forma un paisatge sorprenent. En tres-cents metres arribem fins al pont de pedra sobre l'Aragó de Puente la Reina de Jaca.
- Km 21,4. Puente la Reina de Jaca (Bars. Botigues. Farmàcia)
Sense creuar-ho, deixem aquesta localitat de serveis a mà dreta i continuem rectes per una carretera local en direcció a Arrés, deixant a l'esquerra la carretera A-132 que es dirigeix a Osca. Més endavant, un pal de fusta abalisat amb la indicació 'PR-HU 23. Arrés 3 Km' ens convida a prendre una sendera que ascendeix per la faldilla de la muntanya Samitier. El primer quilòmetre supera un fort desnivell però va remetent la duresa fins a aconseguir finalment els 700 metres d'altitud en Arrés, fi d'etapa.
- Km 25. Arrés (Alberg. Bar)
Les dificultats
Observacions
En imatges
Què veure, què fer
Albergs
Vols enviar alguna fotografia de "El camí de Sant Jaume"?
Si tens fotografies de "El camí de Sant Jaume" que vulguis compartir amb nosaltres, pots enviar-les i ampliar la galeria de fotografies.
Fòrum: Els pelegrins opinen sobre el Camí de Sant JaumeVeure tots