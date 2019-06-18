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Jacatik Arresera
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Etapari buruzko informazioa 2 Somportetik: Jacatik Arresera
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Etapako interesguneak 2 Somportetik: Jacatik Arresera
Ibilbidea
- 0 km. Jaca (zerbitzu guztiak)
Brontzezko maskorrei esker, zoladuraren gainean estrategikoki jarrita, Jacako erdialdeko kale-sarean aurrera egitea lortu genuen. Ibilbidean Erlojuaren dorre gotikoa eta Santiago eliza ikus daitezke. Haren ondoan, eskuinera egin dezakegu Coso kaletik, eta, aurrerago, ezkerrera, Bañostik. Gasolindegia dagoen biribilgunera iritsiko gara, N-240a hartzeko, Iruñerantz. Laster, kuartel militarraren ondoan, kuartel nazionala gure ezkerretik utzi, eta urbanizazio eta poligono txiki batetik jarraitu Jacaren kanpoalderaino. Hala, Viktoria ermitaren oinetara iritsiko gara. Musulmanen aurkako garaipenaren sinboloa da ermita hori, eta, maiatzeko lehen ostiralean, erromerian joaten dira jakesak (2,8 km).
Puntu horretan, N-240 errepidea gurutzatuko dugu, eta, laster, eskuineko bazterbidearen ondoan dagoen eta Aragoi ibaiaren ertzeko basoaren gainean dagoen txabola bat (azienda-altxonbidea) hartuko dugu. Hogei minutu igaro ondoren, Botigueraren parean, Gas ibaia (5,2 km) gurutzatu eta Municionero ibaiaren etxolaren ondotik iritsiko da. GR 65.3.2 grafikoko egurrezko zutoin batek Atartera eta San Juan de la Peñara desbideratzea adierazten du (ikus oharrak atala), baina guk Santa Cilia aldera jarraitzen dugu GR 65.3 errepidetik. Berehala, N-240 errepideko 288. kilometro-puntua baino lehen, errepidea gurutzatu eta eskuinetik utziko da. Aurrerago, berriro gurutzatuko da, Atartesko sakanera iristen den bide bat hartzeko. Bide hori 2010eko Urte Santuan egokitutako pasabide batetik salbatuko dugu (7,7. km).
Gainditu ondoren, Atarira igotzen den errepidera atera eta, adi, eskuinerantz hartuko dugu. Lautadan hasi eta Berduneko ubideko behatokira iritsiko gara. Profil nabarmenagoa duen zati batean, Aragoiko ibaiak eta N-240 errepidearen zerrenda grisak (11,3 km) zeharkatzen duten sakonune orografiko zabal horren gaineko talaia txiki bat ikusiko dugu.
Batbatean jaitsi, eta Aragoi hotelaren eta Esculabolsas saltoki historikoaren atzetik pasatuko gara. Ibiltarien eta merkatarien ostatu izan zen. Errekatxo bat ur gainetik igaro ondoren, metro batzuk zelaian barna ibili eta A-1603 errepidea gurutzatuko dugu, Santa Cruz de la Serósera eta San Juan de la Peñara igotzen dena. Ondoren, Santa Cilia herrira doan txabola batetik zuzen jarraituko dugu. Herri horretara sartuko gara errepidea gurutzatu ondoren. Hirigune historikora eramango gaitu hiri-ibilbideak.
- 15,3 km. Santa Cilia (aterpetxea. taberna. Okindegia. Farmazia)
Santa Cilia txabola batetik eta nazionalari itsatsitako zenbait errodadatik utzi dugu. Horien ondoren, etapa osoari bi kilometro eta erdi gehiago kentzea lortu dugu. 300. kilometro-puntura iritsita, N-240 errepidea gurutzatu eta Pirinioak kanpina eskuinetara utziko dugu (18,7 km). Ezkerreko bazterbideari itsatsita, bi kilometro egingo ditugu, 302 kilometro-punturaino, eta errepide nazionala gurutzatuko dugu, ibaiaren ertzera jaisten den bide ilun batetik barrena. Han, ehunka erromesek erabili dituzte uharriak, tximinien antzeko egitura bertikalak osatzeko. Guztiek paisaia harrigarria osatzen dute. Hirurehun metrotan Puente la Reinako Aragoi gaineko harrizko zubiraino iritsiko gara.
- 21,4 km. Jacako Gares (tabernak. Dendak. Farmazia)
Gurutzatu gabe, herria eskuinetara utziko dugu, eta zuzen jarraituko dugu Arresera doan tokiko errepide batean, Huescara doan A-132 errepidea ezkerretara utzita. Aurrerago, egurrezko zutoin balizatua, 'PR-HU 23 adierazpenarekin. Arrés 3 Km'-k Samitier mendiaren magaletik igotzen den bidezidorra hartzera gonbidatzen gaitu. Lehenengo kilometroak desnibel handia gainditzen du, baina gogortasuna areagotzen du, Arresen, etapa-amaieran, 700 metroko altuerara iritsi arte.
- 25 km. Arres (aterpetxea. Taberna)
Zailtasunak
Oharrak
Irudietan
Zer ikusi, zer egin
Aterpetxeak
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritziaIkusi denak