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Arresetik Ruestarako etapa
Eguzkia aliatu bihurtzen da neguan, eta etsai udan
Etapari buruzko informazioa 3 Somporteko: Arresetik Ruestarako etapa
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Etapako interesguneak 3 Somporteko: Arresetik Ruestarako etapa
Ibilbidea
- 0 km. Arres (aterpetxea. Taberna)
Eguneko lehen argiekin Arresi agur esango diogu pista bateraino jaisten den ezpelez inguratutako bide harritsu batetik. Landare horrek zereal-landaketak inguratzen ditu, eta, azkenean, laurogeita hamar gradu biratzen ditu ezkerretara, mendebaldeko norabidea berreskuratzeko. Hogei bat minutu geroago, Pardina del Solano (3,7 km) izeneko nekazaritza- eta abeltzaintza-gune bat eta landa-turismoko gune bat aurkitu ditugu pistan. Aurrera egingo dugu, eta, kilometro eta erdi aurrerago, ezkerretara utziko dugu Martes herria daraman desbideraketa. Pistan aurrera egin eta egitura geologiko bitxiak ikusiko ditugu, badlandak deritzenak, bidearen ertzetan azaleratzen direnak. Kontzentrazio-pista utziko dugu Asteartea aldera doan errepidea (7. km) zeharkatzean. Ezkerrera biratuko dugu, muino txiki bat irabazteko, eta eskuineko bidea hartuko dugu berriro kontzentrazio-pista batean jartzeko. Huescako probintziaren eta Zaragozako probintziaren arteko muga gaindituta, Bikain sakanera iritsiko gara. Ibilguan ez dago arazorik, 2010ean eraikitako pasabideari esker (10,3 km). Sakanaren ondoren, Calcones sakanetik jaisten den beste ubide bat aurkituko dugu laster. Antzeko beste pasabide batetik igaro ondoren, aldapa labur bati egin behar diogu aurre, eta bide asfaltatu batekin lotuko dugu. Honek Mianosera garamatza, ikusten den lehen herrira. Gero, brea utzi, eta, Mianosera joan gabe, eskuinetara hartu, Artiedarantz (13,4 km). Igotzen eta jaisten den tarte deseroso bat Artiedaren oinetaraino doan errepidera iristen da. Etapa hau amaitzea erabakitzen duenak herriaren erdigunera igo behar du, han baitago aterpetxea. Ruestarantz jarraitzeko ez da beharrezkoa Artiedara igotzea, baina merezi du atsedena hartu eta indarrak berritzeko ahalegina egitea. Dagoeneko ez dugu herri gehiagorik aurkituko etapako hamaika kilometroetan.
- 17,6 km. Artieda (aterpetxea. Taberna)
Igo ala ez, Artiedako desbideraketaren ondoan eskuineko pista hartuko dugu. Hirurehun metro igaro ondoren, ezkerrera biratu eta A-1601 (20,4 km) errepidera iritsiko gara. Errepide hori ezkerrerantz jarraitu eta lau kilometrotan lagunduko digu. 6. kilometro-puntutik ehunka metrora, errepidea ezkerretik utzi eta zereal-eremu bateraino igotzen den bidezidor bat hartuko dugu (24,4. km). Lurra inguratu eta errepidea gurutzatuko dugu, azkenean itzal pixka bat oparitzen digun harizti batetik barneratzeko. Puntu batzuetan, sasi berdetik Esako urtegiaren kolore harrigarria bereiz daiteke. Erreferentziarik gabe, badirudi amaiera ez dela inoiz iristen. Argi batera ateratzean, eskuinean San Juan ermita erromanikoa utzi, aurri egoeran eta metalezko egitura batez estalita. Beste ahalegin bat egin, eta errepidera igo, Ruestara sartzeko, 10. kilometroaren ondoren.
- 28,7 km. Aurria (aterpetxea. Taberna)
Zailtasunak
Oharrak
Irudietan
Zer ikusi, zer egin
Aterpetxeak
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