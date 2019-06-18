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Zangozako etapa
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Etapari buruzko informazioa 4 Somportetik: Zangozako etapa
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Etapako interesguneak 4 Somportetik: Zangozako etapa
Ibilbidea
- 0 km. Aurria (aterpetxea. Taberna)
Ruestako bide harriztatuaren gainean, atzera begira, iraganeko herri berri baten azken panoramika ikusteko. Arbola multzoak kolonizatu du herria, eta ez du erortzeko eta erabat husteko asmorik. Ibiltoki batera jaitsiko gara, Regal ibaia salbatzeko harrizko pilareetan bermatuta. Kanpina igaro ondoren, edo, are gehiago, kanpina itxi ondoren, Santiago ermitaren ondora iritsiko gara. Tenplu erromaniko hori bere zortean utzita dago. Baselizatik pasatzean, baso-pista batek hartu dio lekukoa, eta Fenerol mendirako igoeran egin beharreko urratsak gidatuko ditu. Ez dago galerarik. Ezkerrerantz 90 graduko desbideratzea besterik ez da kontuan hartu behar, oharkabean pasa baitaiteke (2,7 km). Desbideratzea hartuta, igoera izugarri gogortu da. Altuera irabazten goazen heinean, basoa gure oinetara geratzen da, eta Esako urtegiaren, Tiermasen despopulatuaren, panoramika eder batekin goza dezakegu. Urtegia eraiki zutenean, Ruesta auzotarrek bertan behera utzi zuten bezala, eta Leireko mendilerroko hesi arrokatsuarekin. Gailurrera iritsita (6,4 km), asfaltatutako pista bat gurutzatuko dugu, eta 100 metro ezkerretara egingo dugu. Eskuineko bide zabala hartuko dugu orduan. Nafarroako Arangoiti gailurra (1.356 m), atzean eskuinetara eta errepikagailuz koroatuta, Leire da nagusi. Eremu ireki batetik jaisten hasiko gara, eta, han, mendi erdiko landare arrasak eta zereal-ereintzak nahasten dira. Lordako hamaikak bost kilometro ditu oraindik. Azkenik, Erdi Aroko irudi terrizoak ikusten direnean, berehala nabaritzen da. Puntu batean, pista utzi eta ibarbidera jaisteko troka bat egingo dugu (txirrindulariek pistatik jarraitu beharko lukete). Galtzada erromatarraren zati baten ondoren, bidesaria eskatu digute Unduesen sartzeko: aldapa handia. Aragoiko bidean ondoen prestatuta dauden tabernarako eta aterpetxerako bidea seinaleztatuta dago.
- 11,3 km. Lerdako Undues (aterpetxea. Bar-denda)
Etaparen bigarren zatiak lur hobea du. Unduesetik urruntzen gara, sastrakadiaren artetik pasa eta mendi-gailurretik jaisten den bidexka batetik. Unduesera doan errepidea gurutzatu ondoren, beste bide bat hartuko dugu (barreatzeko joera), informazio-panelera iritsi arte. Ongi etorri Nafarroara. Aragoi amaitzear dago, eta, GPSaren datuen arabera, dagoeneko 98,8 kilometro egin ditugu Somportetik (14,6 km). Aurrean, atzean, Peña mendilerroa dago, parke eolikoarekin. Aurrerago, kontzentrazio-pista batean sartuko gara. Ordubete inguru behar dugu, eta, gogo handiz, ezkerretik utziko dugu. Norabide-aldaketa txiki baten ondoren, pista asfaltatu batera aterako gara. Pista horrek Llano del Real izeneko eremu bat zeharkatzen du, landa-finkez zipriztindua. Saihesbidearen zubia igarota, Zangozan sartuko gara. , azken unera arte makurtuta. Zezen-plaza ezkerretara utzi, eta aurrez aurre, Magdalena kaletik, biribilgunera iritsiko gara. Han dago Carajeasko ataria, XIII. mendeko harresiaren ateetako bat. Aurrez aurre jarraituko dugu Enrique de Labrit kalean sartzeko, aterpetxea dagoen tokian.
- 21,8 km. Zangoza (zerbitzu guztiak)
Zailtasunak
Oharrak
Irudietan
Zer ikusi, zer egin
Aterpetxeak
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