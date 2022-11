Etapa de Ruesta a Sangüesa

O itinerario

Km 0. Ruesta (Albergue. Bar)

Km 11,3. Undués de Lerda (Albergue. Bar-Tenda)

Km 21,8. Sangüesa (Todos os Servizos)

Sobre o avultado empedrado viario de Ruesta e botando a vista atrás paira contemplar a última panorámica dun pobo do pasado recente, colonizado pola masa arbórea e que se nega a sucumbir á ruína e ao despoboamento total, descendemos até unha pasarela apoiada en alicerces de pedra que permite salvar o río. Pasado o cámping ou, máis ben o que foi del, xa pechado, chegamos xunto á, templo románico abandonado á súa sorte. Ao paso pola ermida tómalle a testemuña una pista forestal, que se encargará de guiar os nosos pasos na subida ao monte. Non hai perda. Só hai que prestar atención a un desvío de noventa graos cara á esquerda que pode pasar desapercibido.Tomado o desvío, a subida contida endurécese excesivamente. Segundo imos gañando altura o bosque queda aos nosos pés e podemos deleitarnos cunha bonita panorámica do, o despoblado de- que do mesmo xeito que Ruesta foi abandonado forzosamente polos seus veciños cando construíron o encoro - e a barreira rochosa da. Alcanzado ocruzamos una pista asfaltada e seguimos por ela 100 metros á esquerda. Tomamos entón o camiño ancho que xorde á dereita. A cima navarra de(1.356 mt), ao fondo á dereita e coroada polos seus repetidores, domina Leyre. Comezamos a descender por un terreo aberto onde se mestura a vexetación rasa de media montaña con seméntalas de cereal.aínda dista cinco quilómetros. Cando por fin obsérvase a súa estampa medieval de tons terrizos avívase sen querer o paso. Nun punto deixamos a pista e encaramos o descenso á vaguada por unha trocha (os ciclistas deberían continuar pola pista). Tras un tramo de calzada romana esíxesenos unha peaxe paira entrar en Undués: un esforzado repecho. O camiño cara ao bar e o albergue, até a data dos mellor preparados do Camiño Aragonés, está sinalizado.O segundo tramo da etapa presenta un terreo máis favorable. Afastámonos de Undués por un carreiro que se abre paso entre a matogueira e que descende pola crista da montaña. Tras cruzar a estrada que se dirixe a Undués enlazamos seguidamente con outro camiño (propenso a embarrarse) até alcanzar o panel informativo dános a benvida a. Aragón chega ao seu fin e, segundo os datos do GPS, xa avanzamos 98,8 quilómetros desde Somport.Á fronte, ao fondo, sitúase aco seu parque eólico. Máis adiante entramos nunha pista de concentración que nos acompaña durante preto de una hora e que, con moitas ganas, abandonamos pola esquerda. Tras un leve cambio de dirección saímos a unha pista asfaltada que atravesa una zona coñecida como, salpicada de leiras rústicas. Pasado a ponte da variante entramos en, acazapada até o último momento. Deixamos a man esquerda a praza de touros e de fronte, pola rúa Magdalena, chegamos á rotonda onde está exposto o, una das portas da muralla do século XIII. Seguimos de fronte paira entrar na rúa Enrique de Labrit, onde se atopa o albergue.