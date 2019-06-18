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Etapa de Ruesta a Sangüesa
Antes de chegar a Sangüesa, non esquezades fotografar o encoro de Yesa
Información sobre a etapa 4 por Somport: Etapa de Ruesta a Sangüesa
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Puntos de interese da etapa 4 por Somport: Etapa de Ruesta a Sangüesa
O itinerario
- Km 0. Ruesta (Albergue. Bar)
Sobre o avultado empedrado viario de Ruesta e botando a vista atrás paira contemplar a última panorámica dun pobo do pasado recente, colonizado pola masa arbórea e que se nega a sucumbir á ruína e ao despoboamento total, descendemos até unha pasarela apoiada en alicerces de pedra que permite salvar o río Regal. Pasado o cámping ou, máis ben o que foi del, xa pechado, chegamos xunto á ermida de Santiago, templo románico abandonado á súa sorte. Ao paso pola ermida tómalle a testemuña una pista forestal, que se encargará de guiar os nosos pasos na subida ao monte Fenerol. Non hai perda. Só hai que prestar atención a un desvío de noventa graos cara á esquerda que pode pasar desapercibido (Km 2,7).Tomado o desvío, a subida contida endurécese excesivamente. Segundo imos gañando altura o bosque queda aos nosos pés e podemos deleitarnos cunha bonita panorámica do pantano de Yesa, o despoblado de Tiermas - que do mesmo xeito que Ruesta foi abandonado forzosamente polos seus veciños cando construíron o encoro - e a barreira rochosa da serra de Leyre. Alcanzado o alto (Km 6,4) cruzamos una pista asfaltada e seguimos por ela 100 metros á esquerda. Tomamos entón o camiño ancho que xorde á dereita. A cima navarra de Arangoiti (1.356 mt), ao fondo á dereita e coroada polos seus repetidores, domina Leyre. Comezamos a descender por un terreo aberto onde se mestura a vexetación rasa de media montaña con seméntalas de cereal. Undúes de Lerda aínda dista cinco quilómetros. Cando por fin obsérvase a súa estampa medieval de tons terrizos avívase sen querer o paso. Nun punto deixamos a pista e encaramos o descenso á vaguada por unha trocha (os ciclistas deberían continuar pola pista). Tras un tramo de calzada romana esíxesenos unha peaxe paira entrar en Undués: un esforzado repecho. O camiño cara ao bar e o albergue, até a data dos mellor preparados do Camiño Aragonés, está sinalizado.
- Km 11,3. Undués de Lerda (Albergue. Bar-Tenda)
O segundo tramo da etapa presenta un terreo máis favorable. Afastámonos de Undués por un carreiro que se abre paso entre a matogueira e que descende pola crista da montaña. Tras cruzar a estrada que se dirixe a Undués enlazamos seguidamente con outro camiño (propenso a embarrarse) até alcanzar o panel informativo dános a benvida a Navarra. Aragón chega ao seu fin e, segundo os datos do GPS, xa avanzamos 98,8 quilómetros desde Somport (Km 14,6).Á fronte, ao fondo, sitúase a serra de Pena co seu parque eólico. Máis adiante entramos nunha pista de concentración que nos acompaña durante preto de una hora e que, con moitas ganas, abandonamos pola esquerda. Tras un leve cambio de dirección saímos a unha pista asfaltada que atravesa una zona coñecida como Chairo do Real, salpicada de leiras rústicas. Pasado a ponte da variante entramos en Sangüesa. , acazapada até o último momento. Deixamos a man esquerda a praza de touros e de fronte, pola rúa Magdalena, chegamos á rotonda onde está exposto o portal de Carajeas, una das portas da muralla do século XIII. Seguimos de fronte paira entrar na rúa Enrique de Labrit, onde se atopa o albergue.
- Km 21,8. Sangüesa (Todos os Servizos)
As dificultades
Observacións
En imaxes
Que ver, que facer
Albergues
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