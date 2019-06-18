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Zangozatik Eloko etapa
Indarrak hartu eta Aragoi ibaitik Ibargoiti ibarreraino joango gara
Etapari buruzko informazioa 5 Somportetik: Zangozatik Eloko etapa
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Etapako interesguneak 5 Somportetik: Zangozatik Eloko etapa
Ibilbidea
- Ohar garrantzitsua: Izko aterpetxea ITXITA egongo da 2017an.
- 0 km. Zangoza (zerbitzu guztiak)
Enrique de Labrit eta Alfonso el Batallador kaleetatik zuzen joanda, ezkerretara egingo dugu Kale Nagusia hartzeko. Santa Maria la Realeko portada igaro ondoren, Aragoirekin topo egingo dugu, XIX. mendearen amaierako zubi batetik pasa, eta XI. mendeko zubi erromanikoaren egitura amaitu. Irteeran eskuinetik jarraitu eta seiehun bat metro egingo ditugu errepidean. Rocafortera doan desbideratzeraino (ikus oharrak Irunberriko arroilaren saihesbidea aukeratzen bada). Desbideratzea hartu eta laster eskuineko bazterbidearen ondoan sortzen den bidea hartuko dugu. Bide horrek zeharkatzen du Rocaforte izeneko muinoa.
- 2,5 km. Rocafortea
Herriaren sarreran, jacobea plaka batek Rocaforterantz eta Oibarko Garairantz jotzen du. Azken hori aukeratu, eta eskuinetik jarraituko dugu, San Frantziskoko iturriaren ondotik pasatzen den pista bat hartzeko. Pista horretan, aisialdirako gune bat ere prestatu da, askaldegia eta zenbait barbakoa dituena (3. km). Pista lur ireki batetik igarotzen da, zereal zelaiez, mahatsondo eta olibondo sakabanatuz eta Salajones mendilerroko parke eolikoaren azpian. Aldapa handirik gabe, baina etengabe gora eginez, sei kilometro egin eta Oibarko gaineraino iristen da. Tunel baten ondoren (9. km) amaitzen da. Errepidearen gainean eta Irunberriko herriari begira dagoen bidezidor batek berehala jaitsiko gaitu mendi-hegaletik. Pinudi txiki batetik jarraitu, eta pista batean sartzeko ataka bat ireki. Aurrerago, Basobar sakanaren inguruan Kanadako pasabide bat igaro ondoren, pista kurvea eta kontuz!, ezkerraldean dagoen egurrezko ataka batetik (12. km) utzi behar baita. Beste baso-pista batetik, mendi-gailurrean aerosorgailu-lerro bat gertu dugula, desnibela gaindituz goaz. Kilometro bat egin ondoren, 770 metroko altuerara iristen gara Izco mendilerroko gain batean, etapako kotarik altuenean (15,9 km). Koniferoen baso txiki batetik Izarrera doan nekazaritzako pista batera jaisten gara, Ibargoiti bailaran sartuz. Izcoren atarian, gurutzaontzi modernoa eta ibarreko eta bertako herrietako informazio-panela ikusiko ditugu. Seinaleek plazaraino eramaten dute, frontoia eta erromesen aterpea dauden tokiraino (17,8 km).
- 17,8 km. Ezkerra-Bar-Denda
Herritik ateratzean, beste pista partzelario zuzen batetik jarraitzen dugu, zenbait uhindurekin. Pista hori Abintzanoraino iristen da, ibarreko bigarren gune biztanledunera.
- 19,8 km. Abintzano
Abinzanoren atzetik, gauza bera baino gehiago. Pistan aurrera egiten du beste ordu batez Getze Ibargoitiko kanpoalderaino. Herri horretan sartu gabe, Elortz ibaiaren gaineko zubi bat zeharkatuko dugu.
- 24,3 km. Ibargoitiko gatzagak
Ezkerrera egingo dugu, ibaiaren ondoan labur-labur jarraitzeko. Eltxo-zuhaixkaz jositako harizti baten azpian, azken zatian, Monrealen izango gara. Elortzibarren gaineko Erdi Aroko zubia zeharkatu eta Santa Barbara kaletik aurrera egingo dugu, ezkerretara biratzeko eta aterpetxeko atearen ondoan amaitzen diren eskailerak igotzeko.
- 27,2 km. Monreal (aterpetxea. taberna. Denda. Farmazia. Kutxazaina)
Zailtasunak
Oharrak
Irudietan
Zer ikusi, zer egin
Aterpetxeak
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