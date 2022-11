Etapa de Sangüesa a Monreal

L’itinerari

Avís Important : L'alberg d'Izco romandrà TANCAT durant 2017.

: L'alberg d'Izco romandrà durant 2017. Km 0 . Sangüesa (Tots els Serveis)

Km 2,5. Rocaforte

Km 17,8 . Izco (Alberg-Bar-Tenda)

Km 19,8. Abínzano

Km 24,3. Salines d'Ibargoiti

Km 27,2 . Monreal (Alberg. Bar. Tenda. Farmàcia. Caixer)

Avançant en línia recta pels carrers Enrique de Labrit i Alfonso el Batallador girem a mà esquerra per prendre el carrer Major. Rere passar la portada delatenim l'última trobada amb l'Aragó, riu que creuem per un pont de finals del XIX que va acabar amb l'estructura del pont romànic del segle XI. A la sortida seguim per la dreta i recorrem uns sis-cents metres per la carretera. Just fins el desviament a què es dirigeix a Rocaforte (veure observacions en cas de decantar per la variant de la Foz de Lumbier). Prenem el desviament per agafar en breu un camí que neix al costat del voral dret i que afronta el pujol on seA l'entrada de la localitat, una placa jacobea assenyala les opcions cap a Rocaforte i cap a l'Alt d'Aibar. Triem aquesta última i continuem per la dreta per agafar una pista que passa al costat de la de, on també s'ha habilitat una zona d'esbarjo amb berenador i diverses barbacoes. La pista s'obre pas per un terreny obert, sembrat de camps de cereal, vinyes i oliveres disperses i sota el parc eòlic de la de. Sense forts repechos, però en continu ascens, s'avança durant sis quilòmetres fins l' de, que coronem rere un túnel.Una senda traçada sobre la carretera i a el deens porta a baixar ràpidament pel vessant de la muntanya. Continua guiant-nos entre una petita pineda, a la sortida de la qual obrim un portell per entrar en una pista. Més endavant, passat un pas canadenc en la zona del, la pista curvea i ull!, perquè cal abandonar-la per un portell de fusta que es troba a l'esquerra.Per una altra pista forestal, amb la referència pròxima d'una línia d'aerogeneradors en la cresta de la serra, anem superant el desnivell.Un quilòmetre després d'una nau ramadera aconseguim els 770 metres d'altitud en un alt de la de, la cota més alta de l'etapa.Per un petit bosc de coníferes baixem fins una pista agrícola que condueix a Izco, entrant així en la de. A les portes d'ens rep un creuer modern i un panell informatiu de la vall i les seves poblacions. La senyalització porta fins la plaça, on es troba el frontó i l'alberg de pelegrins (Km 17,8).A la sortida del poble prosseguim per una altra pista parcel·lària, recta i amb diverses ondulacions, que arriba fins, segon nucli habitat de la vall.Rere Abínzano, més del mateix. S'avança per la pista durant una altra hora més fins els afores de de. Sense entrar en aquesta població, creuem un pont sobre elGirem a l'esquerra per continuar breument al costat del riu. Per un reconfortant i últim tram sota una roureda espessa d'arbustos de boix ens presentem en. Creuem elsobre l'Elorz i progressem de front pel carrer Sant Bàrbar per girar a l'esquerra i pujar les escales que acaben al costat de la porta de l'alberg.