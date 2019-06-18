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Monrealen eta Garesen arteko etapa
Aragoiko bidea eta frantsesa bat egiten duten etapa gogorra
Etapari buruzko informazioa 6 Somportetik: Monrealen eta Garesen arteko etapa
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Etapako interesguneak 6 Somportetik: Monrealen eta Garesen arteko etapa
Ibilbidea
Oharra: EZ DAGO ALBEGUE-RIK Eunateko Santa Maria ermitaren ondoan.
- 0 km. Monreal (aterpetxea. taberna. Denda. Farmazia. Kutxazaina)
Monrealeko aterpetxetik kalezulotik atera eta, eliza pasa ondoren, ezkerretara egin Burgeluko kaletik, herritik ateratzeko. Eremu irekian zuzen aurrera egingo dugu. A-21 autobia eskuinean dugu, eta zereal zelaiak, Elortz ibaiko galeria-basoa eta Higa, 1288 metrotik gure ezkerretara. Bideak ibaiertz emankorraren bila joan behar du, eta, ibilguan kilometro bat egin ondoren, ibaia gurutzatu eta pista batetik (2,2 km) ezkerrerantz desbideratzen da. Merkataritza-pista Alaiz mendilerroaren magalean dagoen bide bihurtzen da. Bidexkak Yárnozen ondotik eramaten du.
- 4,3 km. Iharnotz
Egindako azken kilometroa ondoren datorrenaren aurrerapena da. Bidexka ahal den bezala akoplatzen zaio zerraren orografia aldakorrari. Baita, haranera baso mediterraneoan sartu bezain laster. Otano ondoan pasatuko gara.
- 5,8 km. Otano
Ordu erdi geroago, Ezperun herrira iritsiko gara (7,5. km). Harrobi baten ustiapena eta Nafarroako ubidea dira ikusten diren gauza bakarrak. Azpiegitura hidrauliko horrek Itoizko urtegiko ur arautua banatzen du probintzian. Aldapa tente batean, asfaltatutako pista batetik jarraitzen dugu, harrobiaren azpitik pasa, eta babestutako bide polit batetik jaisten gara, Gerendiaingo sarreraraino.
- 9,4 km. Gerendiain
Herri hau geranioz apaindutako eta Done Jakueren erreferentzia ugariz apaindutako etxe monumentalez inguratuta, agur esaten diogu Elortzibarrari. Tarte luze batek hankak apurtzen ditu, eta teknikariak Tiebasera eta XIII. mendean eraitsitako gaztelura eramango gaitu.
- 13,2 km. Tiebas (aterpetxeak. taberna. okindegia)
Herria zeharkatu eta Santa Eufemia eliza albo batera utziko dugu. Futbol-zelaia igaro ondoren, AP-15 autobideak mugatzen duen hesiarekiko paralelo doan bidea hartuko dugu. Lotuneko biribilgune batera iristean, autobidearen azpiko tunel bat gurutzatuko dugu, eta, ondoren, N-121 errepidea saihestuko dugu. Aurrerago, beste tunel txiki batetik, oraingoan trenbidearen azpitik, Muru Artederrera iritsiko gara.
- 17,3 km. Muru Artederreta
Kontuz seinaleekin, lehenengo etxeetara iritsi baino lehen, pista asfaltatutik ezkerretara desbideratu behar baita. Herriko errepide honi jarraituz Olkotzera iritsiko gara eta, horrekin batera, Izarbeibarko eskualdera. Interes gisa, Olkozko bizilagun batek bisita gidatuak eskaintzen ditu leinu-dorrera, 2012an birgaitua. Lau solairu ditu eta XIV. eta XV. mendeetakoa da. 'Eunate-Olcoz: Done Jakue bidearen gakoak. 'El tesoro navarro del primer Renacimiento del siglo XII'.
- 18,6 km. Olkotz (taberna)
Herriaren sarreran eskuinetik jarraitu eta, laster, muino batetik jaisten den bidea hartuko dugu. Bertatik eskualdearen eta Nafarroako ubidearen ikuspegi onak izango ditugu. Asfaltatutako zati txiki batetik eta atzeko pista batetik, Eneritzen aurkeztuko gara. Leku aproposa da, halaber, eztarri erretxin bat eta urdail huts bat osatzeko.
- 23,2 km. Eneritz (taberna. Denda. Farmazia)
Pistatik jarraitu, mugarri batek zuhaixken artean eskuinetara desbideratzera behartzen gaituen arte. Estratagema bikaina suspensea pizteko, galeriaren atzean Eunateko Andre Mariaren silueta aurkitzen baita. Ermita erromanikoa, oinplano oktogonalekoa eta arkuteria batez inguratua. Bere originaltasunak ospe ona eman dio Done Jakue bidean. Ermitaren ondoko aterpetxeak ospitale-funtzioa utzi zuen 2012ko udazkenean, eta, 2013az geroztik, Muruzabalgo parrokia-taldearen (26. km) jarduerak ditu etxeak. Eunatetik kilometro batera, errepidea gurutzatuko dugu Obanosera igotzeko. Herri honetako Foruen plazan, San Joan Bataiatzailearen elizaren ondoan, gure ibilbidea bat dator Porteko edo Orreagako San Jean Piedetik atera ziren erromesekin.
- 28,3 km. Obanos (aterpetxea. taberna. Denda. Farmazia. Kutxazaina)
Erromesen ilara ohi baino ugariago baten ondoren, Obanosetik atera eta errepidera jaitsiko gara. Errepidea gurutzatu eta Lapurreta ibaiaren pareko bidea hartuko dugu. Laster iritsiko gara N-111 errepidearen bazterbidera eta Garesko sarreran. Herriaren erdian etapa gogor horren 31,1 km daude.
- 31,1 km. Gares (zerbitzu guztiak)
Zailtasunak
Oharrak
Irudietan
Zer ikusi, zer egin
Aterpetxeak
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritziaIkusi denak