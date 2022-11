Etapa de Monreal a Puente la Reina-Gares

L’itinerari

Km 0 . Monreal (Alberg. Bar. Tenda. Farmàcia. Caixer)

Km 4,3. Yárnoz

Km 5,8. Otano

Km 9,4. Guerendiáin

Km 13,2 . Tiebas (Albergs. Bar. Fleca)

Km 17,3. Muruarte de Reta

Km 18,6 . Olcoz (Bar)

Km 23,2 . Enériz (Bar. Tenda. Farmàcia)

Km 28,3 . Obanos (Alberg. Bar. Tenda. Farmàcia. Caixer)

Km 31,1 . Puente la Reina (Tots els Serveis)

: Jade pelegrins al costat de l'ermita de Santa María d'Eunate.Des de l'alberg de Monreal, sortim de front pel carreró i, passada l'església, vam girar a l'esquerra pel carrer del Burg per sortir de la població. Una vegada en camp obert avancem recte. L'autovia A-21 queda a la nostra dreta i els camps de cereal, el bosc galeria deli la, atalaiant-nos des de les seves 1288 metres, a la nostra esquerra. El camí va buscant la fèrtil ribera del riu i, rere acompanyar el seu llit durant un quilòmetre, el creua i es desvia cap a l'esquerra per una pista. Aviat,la pista es converteix en un camí que s'agarra als vessants de la de. La senda condueix al costat deL'últim quilòmetre recorregut és una bestreta de que ve a continuació. La senda s'acobla com pot a la canviant orografia de la serra. També, tan aviat s'obre a la vall com penetra en el bosc mediterrani. D'aquesta guisa passem al costat d'Mitjana hora més tard arribem al despoblat d', on l'única cosa visible és l'explotació d'una pedrera i el de, una infraestructura hidràulica que distribueix per la província l'aigua regulada de l'embassament d'Itoiz. En fort repecho, seguim per una pista asfaltada que passa sota la pedrera i descendim per un bonic camí resguardat que ens porta fins l'entrada deEn deixar aquesta localitat, de monumentals cases engalanades amb geranis i decorada amb múltiples referències jacobeas, adéuu a la de. Un llarg tram 'trenca cames' i tècnic ens condueix finsi el seuderruït de elTravessem la localitat, deixant a un costat l' de. Passat el camp de futbol agafem un camí que circula paral·lel a la tanca que delimita l'autopista AP-15. En arribar a una rotonda d'enllaç creuem un túnel sota l'autopista per superar després la carretera N-121. Més endavant, per un altre petit túnel, aquesta vegada sota les vies del tren, arribem a deAtents a la senyalització, perquè abans d'arribar a les primeres cases cal desviar cap a l'esquerra per la pista asfaltada. Seguint aquesta carretera local arribem ai amb això a la comarca de. Com interès, un veí d'Olcoz ofereix visites guiades a la de, rehabilitada en 2012. És de quatre plantes i data dels segles XIV i XV. En el seu interior es troba l'exposició permanent ' de el deEl de el de el'.A l'entrada de la població continuem per la dreta per, en breu, prendre un camí que descendeix per una lloma i des del que s'obtenen unes bones vistes de la comarca i el canal de Navarra. Per un petit tram asfaltat i una pista posterior ens presentem en, bon lloc també per complaure a una gola resseca i un estómac buit.Es continua per pista fins que una fita ens obliga a desviar-nos a mà dreta entre els arbustos. Un bon estratagema per avivar el suspens, ja que rere la galeria es descobreix la silueta de deErmita romànica, de planta octogonal i envoltada per una arquería, l'originalitat de la qual li ha valgut bona fama en el camí de Sant Jaume. L'alberg annex a l'ermita va deixar la seva funció hospitalària a la tardor de 2012 i des de 2013 la casa acull activitats del grup parroquial de Muruzábal.A un quilòmetre d'Eunate creuem la carretera per pujar finsEn la plaça dels Furs d'aquesta localitat, al costat de l' de, el nostre itinerari es fundi amb el dels pelegrins que van sortir, en la seva gran majoria, de Sant Jean Pied de Port o Roncesvalles.Rere una filera de pelegrins bastant més nombrosa que de costum, sortim d'Obanos i baixem fins la carretera, que creuem per prendre un camí paral·lel al. En breu arribem fins el voral de la N-111 i a l'entrada dela. En el centre de la localitat es cobreixen els 31,1 km d'aquesta dura etapa.