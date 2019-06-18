Etapa de Monreal a Puente la Reina-Gares

El itinerario

Aviso: Ya NO HAY ALBEGUE de peregrinos junto a la ermita de Santa María de Eunate.

Km 0. Monreal (Albergue. Bar. Tienda. Farmacia. Cajero)

Desde el albergue de Monreal, salimos de frente por el callejón y, pasada la iglesia, giramos a la izquierda por la calle del Burgo para salir de la población. Una vez en campo abierto avanzamos recto. La autovía A-21 queda a nuestra derecha y los campos de cereal, el bosque galería del río Elorz y la Higa, oteándonos desde sus 1288 metros, a nuestra izquierda. El camino va buscando la fértil ribera del río y, tras acompañar su cauce durante un kilómetro, lo cruza y se desvía hacia la izquierda por una pista (Km 2,2). Pronto,la pista se convierte en un camino que se agarra a las laderas de la sierra de Alaiz. La senda conduce junto a Yárnoz.

Km 4,3. Yárnoz

El último kilómetro recorrido es un anticipo de lo que viene a continuación. La senda se acopla como puede a la cambiante orografía de la sierra. También, tan pronto se abre al valle como penetra en el bosque mediterráneo. De esta guisa pasamos junto a Otano.

Km 5,8. Otano

Media hora más tarde arribamos al despoblado de Ezperun (Km 7,5), donde lo único visible es la explotación de una cantera y el canal de Navarra, una infraestructura hidráulica que distribuye por la provincia el agua regulada del embalse de Itoiz. En fuerte repecho, seguimos por una pista asfaltada que pasa bajo la cantera y descendemos por un bonito camino resguardado que nos lleva hasta la entrada de Guerendiáin.

Km 9,4. Guerendiáin

Al dejar esta localidad, de monumentales casas engalanadas con geranios y decorada con múltiples referencias jacobeas, decimos adiós al valle de Elorz. Un largo tramo 'rompe piernas' y técnico nos conduce hasta Tiebas y su castillo derruido del siglo XIII.

Km 13,2. Tiebas (Albergues. Bar. Panadería)

Atravesamos la localidad, dejando a un lado la iglesia de Santa Eufemia. Pasado el campo de fútbol cogemos un camino que circula paralelo a la valla que delimita la autopista AP-15. Al llegar a una rotonda de enlace cruzamos un túnel bajo la autopista para sortear después la carretera N-121. Más adelante, por otro pequeño túnel, esta vez bajo las vías del tren, llegamos a Muruarte de Reta.

Km 17,3. Muruarte de Reta

Atentos a la señalización, porque antes de llegar a las primeras casas hay que desviarse hacia la izquierda por la pista asfaltada. Siguiendo esta carretera local llegamos a Olcoz y con ello a la comarca de Valdizarbe. Como interés, un vecino de Olcoz ofrece visitas guiadas a la torre de linaje, rehabilitada en 2012. Es de cuatro plantas y data de los siglos XIV y XV. En su interior se encuentra la exposición permanente 'Eunate-Olcoz: Claves del Camino de Santiago. El tesoro navarro del primer Renacimiento del siglo XII'.

Km 18,6. Olcoz (Bar)

A la entrada de la población continuamos por la derecha para, en breve, tomar un camino que desciende por una loma y desde el que se obtienen unas buenas vistas de la comarca y el canal de Navarra. Por un pequeño tramo asfaltado y una pista posterior nos presentamos en Enériz, buen sitio también para complacer a una garganta reseca y un estómago vacío.

Km 23,2. Enériz (Bar. Tienda. Farmacia)

Se continúa por pista hasta que un mojón nos obliga a desviarnos a mano derecha entre los arbustos. Una buena estratagema para avivar el suspense, ya que tras la galería se descubre la silueta de Santa María de Eunate. Ermita románica, de planta octogonal y rodeada por una arquería, cuya originalidad le ha valido buena fama en el Camino de Santiago. El albergue anexo a la ermita dejó su función hospitalaria en otoño de 2012 y desde 2013 la casa acoge actividades del grupo parroquial de Muruzábal (Km 26).

A un kilómetro de Eunate cruzamos la carretera para subir hasta Obanos. En la plaza de los Fueros de esta localidad, junto a la iglesia de San Juan Bautista, nuestro itinerario se funde con el de los peregrinos que salieron, en su gran mayoría, de San Jean Pied de Port o Roncesvalles.

Km 28,3. Obanos (Albergue. Bar. Tienda. Farmacia. Cajero)

Tras una hilera de peregrinos bastante más numerosa que de costumbre, salimos de Obanos y bajamos hasta la carretera, que cruzamos para tomar un camino paralelo al río Robo.. En breve llegamos hasta el arcén de la N-111 y a la entrada de Puente la Reina. En el centro de la localidad se cubren los 31,1 km de esta dura etapa.