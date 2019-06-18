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Etapa de Monreal a Ponte a Raíña-Gares
Esixente etapa na que se funden o Camiño Aragonés e o Camiño Francés
Información sobre a etapa 6 por Somport: Etapa de Monreal a Ponte a Raíña-Gares
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Puntos de interese da etapa 6 por Somport: Etapa de Monreal a Ponte a Raíña-Gares
O itinerario
Aviso: Xa NON HAI ALBEGUE de peregrinos xunto á ermida de Santa María de Eunate.
- Km 0. Monreal (Albergue. Bar. Tenda. Farmacia. Caixeiro)
Desde o albergue de Monreal, saímos de fronte polo canellón e, pasada a igrexa, viramos á esquerda pola rúa do Burgo paira saír da poboación. Una vez en campo aberto avanzamos recto. A autovía A-21 queda á nosa dereita e os campos de cereal, o bosque galería do río Elorz e a Higa, oteándonos desde as súas 1288 metros, á nosa esquerda. O camiño vai buscando a fértil ribeira do río e, tras acompañar a súa canle durante un quilómetro, crúzao e desvíase cara á esquerda por unha pista (Km 2,2). Pronto,a pista convértese nun camiño que se agarra ás ladeiras da serra de Alaiz. A senda conduce xunto a Yárnoz.
- Km 4,3. Yárnoz
O último quilómetro percorrido é un anticipo do que vén a continuación. A senda axústase como pode á cambiante orografía da serra. Tamén, axiña que se abre ao val como penetra no bosque mediterráneo. Desta guisa pasamos xunto a Otano.
- Km 5,8. Otano
Media hora máis tarde arribamos ao despoblado de Ezperun (Km 7,5), onde o único visible é a explotación dunha canteira e a canle de Navarra, una infraestrutura hidráulica que distribúe pola provincia a auga regulada do encoro de Itoiz. En forte repecho, seguimos por unha pista asfaltada que pasa baixo a canteira e descendemos por un bonito camiño resgardado que nos leva até a entrada de Guerendiáin.
- Km 9,4. Guerendiáin
Ao deixar esta localidade, de monumentais casas engalanadas con geranios e decorada con múltiples referencias xacobeas, dicimos adeus ao val de Elorz. Un longo tramo 'rompe pernas' e técnico condúcenos até Tiebas e o seu castelo derruido do século XIII.
- Km 13,2. Tiebas (Albergues. Bar. Panadaría)
Atravesamos a localidade, deixando ao carón a igrexa de Santa Eufemia. Pasado o campo de fútbol collemos un camiño que circula paralelo ao valo que delimita a autoestrada AP-15. Ao chegar a unha rotonda de enlace cruzamos un túnel baixo a autoestrada paira sortear despois a estrada N-121. Máis adiante, por outro pequeno túnel, esta vez baixo as vías do tren, chegamos a Muruarte de Reta.
- Km 17,3. Muruarte de Reta
Atentos á sinalización, porque antes de chegar ás primeiras casas hai que desviar cara á esquerda pola pista asfaltada. Seguindo esta estrada local chegamos a Olcoz e con iso á comarca de Valdizarbe. Como interese, un veciño de Olcoz ofrece visitas guiadas á torre de liñaxe, rehabilitada en 2012. É de catro plantas e data dos séculos XIV e XV. No seu interior atópase a exposición permanente 'Eunate-Olcoz: Claves do Camiño de Santiago. O tesouro navarro do primeiro Renacemento do século XII'.
- Km 18,6. Olcoz (Bar)
Á entrada da poboación continuamos pola dereita paira, en breve, tomar un camiño que descende por unha loma e desde o que se obteñen unhas boas vistas da comarca e a canle de Navarra. Por un pequeno tramo asfaltado e una pista posterior presentámonos en Enériz, bo sitio tamén paira compracer a unha garganta reseca e un estómago baleiro.
- Km 23,2. Enériz (Bar. Tenda. Farmacia)
Continúase por pista ata que unha mouteira obríganos a desviarnos a man dereita entre os arbustos. Una boa estratagema paira avivar o suspense, xa que tras a galería descóbrese a silueta de Santa María de Eunate. Ermida románica, de planta octogonal e rodeada por unha arquería, cuxa orixinalidade lle valeu boa fama no Camiño de Santiago. O albergue anexo á ermida deixou a súa función hospitalaria no outono de 2012 e desde 2013 a casa acolle actividades do grupo parroquial de Muruzábal (Km 26).A un quilómetro de Eunate cruzamos a estrada paira subir até Obanos. Na praza dos Foros desta localidade, xunto á igrexa de San Juan Bautista, o noso itinerario fúndese co dos peregrinos que saíron, na súa gran maioría, de San Jean Pied de Port ou Roncesvalles.
- Km 28,3. Obanos (Albergue. Bar. Tenda. Farmacia. Caixeiro)
Tras unha fileira de peregrinos bastante máis numerosa que de costume, saímos de Obanos e baixamos até a estrada, que cruzamos paira tomar un camiño paralelo ao río Roubo.. En breve chegamos até a beiravía da N-111 e á entrada de Ponte a Raíña. No centro da localidade cóbrense os 31,1 km desta dura etapa.
- Km 31,1. Ponte a Raíña (Todos os Servizos)
As dificultades
Observacións
En imaxes
Que ver, que facer
Albergues
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