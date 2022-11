Etapa de Monreal a Ponte a Raíña-Gares

O itinerario

Km 0. Monreal (Albergue. Bar. Tenda. Farmacia. Caixeiro)

Km 4,3. Yárnoz

Km 5,8. Otano

Km 9,4. Guerendiáin

Km 13,2. Tiebas (Albergues. Bar. Panadaría)

Km 17,3. Muruarte de Reta

Km 18,6. Olcoz (Bar)

Km 23,2. Enériz (Bar. Tenda. Farmacia)

Km 28,3. Obanos (Albergue. Bar. Tenda. Farmacia. Caixeiro)

Km 31,1. Ponte a Raíña (Todos os Servizos)

: Xade peregrinos xunto á ermida de Santa María de Eunate.Desde o albergue de Monreal, saímos de fronte polo canellón e, pasada a igrexa, viramos á esquerda pola rúa do Burgo paira saír da poboación. Una vez en campo aberto avanzamos recto. A autovía A-21 queda á nosa dereita e os campos de cereal, o bosque galería doe a, oteándonos desde as súas 1288 metros, á nosa esquerda. O camiño vai buscando a fértil ribeira do río e, tras acompañar a súa canle durante un quilómetro, crúzao e desvíase cara á esquerda por unha pista. Pronto,a pista convértese nun camiño que se agarra ás ladeiras da. A senda conduce xunto aO último quilómetro percorrido é un anticipo do que vén a continuación. A senda axústase como pode á cambiante orografía da serra. Tamén, axiña que se abre ao val como penetra no bosque mediterráneo. Desta guisa pasamos xunto aMedia hora máis tarde arribamos ao despoblado de, onde o único visible é a explotación dunha canteira e a, una infraestrutura hidráulica que distribúe pola provincia a auga regulada do encoro de Itoiz. En forte repecho, seguimos por unha pista asfaltada que pasa baixo a canteira e descendemos por un bonito camiño resgardado que nos leva até a entrada deAo deixar esta localidade, de monumentais casas engalanadas con geranios e decorada con múltiples referencias xacobeas,. Un longo tramo 'rompe pernas' e técnico condúcenos atée o seuderruidoAtravesamos a localidade, deixando ao carón a. Pasado o campo de fútbol collemos un camiño que circula paralelo ao valo que delimita a autoestrada AP-15. Ao chegar a unha rotonda de enlace cruzamos un túnel baixo a autoestrada paira sortear despois a estrada N-121. Máis adiante, por outro pequeno túnel, esta vez baixo as vías do tren, chegamos aAtentos á sinalización, porque antes de chegar ás primeiras casas hai que desviar cara á esquerda pola pista asfaltada. Seguindo esta estrada local chegamos ae con iso á comarca de. Como interese, un veciño de Olcoz ofrece visitas guiadas á, rehabilitada en 2012. É de catro plantas e data dos séculos XIV e XV. No seu interior atópase a exposición permanente ''.Á entrada da poboación continuamos pola dereita paira, en breve, tomar un camiño que descende por unha loma e desde o que se obteñen unhas boas vistas da comarca e a canle de Navarra. Por un pequeno tramo asfaltado e una pista posterior presentámonos en, bo sitio tamén paira compracer a unha garganta reseca e un estómago baleiro.Continúase por pista ata que unha mouteira obríganos a desviarnos a man dereita entre os arbustos. Una boa estratagema paira avivar o suspense, xa que tras a galería descóbrese a silueta deErmida románica, de planta octogonal e rodeada por unha arquería, cuxa orixinalidade lle valeu boa fama no Camiño de Santiago. O albergue anexo á ermida deixou a súa función hospitalaria no outono de 2012 e desde 2013 a casa acolle actividades do grupo parroquial de Muruzábal.A un quilómetro de Eunate cruzamos a estrada paira subir atéNa praza dos Foros desta localidade, xunto á, o noso itinerario fúndese co dos peregrinos que saíron, na súa gran maioría, de San Jean Pied de Port ou Roncesvalles.Tras unha fileira de peregrinos bastante máis numerosa que de costume, saímos de Obanos e baixamos até a estrada, que cruzamos paira tomar un camiño paralelo ao. En breve chegamos até a beiravía da N-111 e á entrada de. No centro da localidade cóbrense os 31,1 km desta dura etapa.