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Etapa de Sangüesa a Monreal
Collemos forzas e despedimos o río Aragón ata o val de Ibargoiti
Información sobre a etapa 5 por Somport: Etapa de Sangüesa a Monreal
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Puntos de interese da etapa 5 por Somport: Etapa de Sangüesa a Monreal
O itinerario
- Aviso Importante: O albergue de Izco permanecerá PECHADO durante 2017.
- Km 0. Sangüesa (Todos os Servizos)
Avanzando en liña recta polas rúas Enrique de Labrit e Alfonso o Batallador viramos a man esquerda paira tomar a rúa Maior. Tras pasar a portada de Santa María a Real temos o último encontro co Aragón, río que cruzamos por unha ponte de finais do XIX que acabou coa estrutura da ponte románico do século XI. Á saída seguimos pola dereita e percorremos uns seiscentos metros pola estrada. Xusto até o desvío a que se dirixe a Rocaforte (ver observacións en caso de decantar pola variante da Foz de Lumbier). Tomamos o desvío paira coller en breve un camiño que nace xunto á beiravía dereita e que afronta o outeiro onde se sitúaRocaforte.
- Km 2,5. Rocaforte
Á entrada da localidade, una placa xacobea sinala as opcións cara a Rocaforte e cara ao Alto de Aibar. Escollemos esta última e continuamos pola dereita paira coller una pista que pasa xunto á fonte de San Francisco, onde tamén se habilitou una zona de recreo con merendero e varias grelladas (Km 3). A pista ábrese paso por un terreo aberto, sementado de campos de cereal, vides e oliveiras dispersas e baixo o parque eólico da serra de Salajones. Sen fortes repechos, pero en continuo ascenso, avánzase durante seis quilómetros até o alto de Aibar, que coroamos tras un túnel (Km 9).Una senda trazada sobre a estrada e con vistas ao pobo de Lumbier lévanos a baixar rapidamente pola ladeira da montaña. Continúa guiándonos entre un pequeno piñeiral, a cuxa saída abrimos un portillo paira entrar nunha pista. Máis adiante, pasado un paso canadense na zona do barranco Basobar, a pista curvea e ollo!, porque hai que abandonala por un portillo de madeira que se atopa á esquerda (Km 12).Por outra pista forestal, coa referencia próxima dunha liña de aeroxeradores na crista da serra, imos superando o desnivel.Un quilómetro despois de una nave gandeira alcanzamos os 770 metros de altitude nun alto da serra de Izco, a cota máis alta da etapa (Km 15,9).Por un pequeno bosque de coníferas baixamos até unha pista agrícola que conduce a Izco, entrando así no val de Ibargoiti. Ás portas de Izco recíbenos un cruceiro moderno e un panel informativo do val e as súas poboacións. A sinalización leva até a praza, onde se atopa o frontón e o albergue de peregrinos (Km 17,8).
- Km 17,8. Izco (Albergue-Bar-Tenda)
Á saída do pobo proseguimos por outra pista parcelaria, recta e con varias ondulaciones, que chega até Abínzano, segundo núcleo habitado do val.
- Km 19,8. Abínzano
Tras Abínzano, máis do mesmo. Avánzase pola pista durante outra hora máis até as aforas de Salinas de Ibargoiti. Sen entrar nesta poboación, cruzamos unha ponte sobre o río Elorz.
- Km 24,3. Salinas de Ibargoiti
Viramos á esquerda paira continuar brevemente xunto ao río. Por un reconfortante e último tramo baixo un robledal tupido de arbustos de boj presentámonos en Monreal. Cruzamos a ponte medieval sobre o Elorz e progresamos de fronte pola rúa Santa Bárbara paira virar á esquerda e subir as escaleiras que terminan xunto á porta do albergue.
- Km 27,2. Monreal (Albergue. Bar. Tenda. Farmacia. Caixeiro)
As dificultades
Observacións
En imaxes
Que ver, que facer
Albergues
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