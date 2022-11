Etapa de Sangüesa a Monreal

O itinerario

Km 0. Sangüesa (Todos os Servizos)

Km 2,5. Rocaforte

Km 17,8. Izco (Albergue-Bar-Tenda)

Km 19,8. Abínzano

Km 24,3. Salinas de Ibargoiti

Km 27,2. Monreal (Albergue. Bar. Tenda. Farmacia. Caixeiro)

Avanzando en liña recta polas rúas Enrique de Labrit e Alfonso o Batallador viramos a man esquerda paira tomar a rúa Maior. Tras pasar a portada detemos o último encontro co Aragón, río que cruzamos por unha ponte de finais do XIX que acabou coa estrutura da ponte románico do século XI. Á saída seguimos pola dereita e percorremos uns seiscentos metros pola estrada. Xusto até o desvío a que se dirixe a Rocaforte (ver observacións en caso de decantar pola variante da Foz de Lumbier). Tomamos o desvío paira coller en breve un camiño que nace xunto á beiravía dereita e que afronta o outeiro onde seÁ entrada da localidade, una placa xacobea sinala as opcións cara a Rocaforte e cara ao Alto de Aibar. Escollemos esta última e continuamos pola dereita paira coller una pista que pasa xunto á, onde tamén se habilitou una zona de recreo con merendero e varias grelladas. A pista ábrese paso por un terreo aberto, sementado de campos de cereal, vides e oliveiras dispersas e baixo o parque eólico da. Sen fortes repechos, pero en continuo ascenso, avánzase durante seis quilómetros até o, que coroamos tras un túnel.Una senda trazada sobre a estrada elévanos a baixar rapidamente pola ladeira da montaña. Continúa guiándonos entre un pequeno piñeiral, a cuxa saída abrimos un portillo paira entrar nunha pista. Máis adiante, pasado un paso canadense na zona do, a pista curvea e ollo!, porque hai que abandonala por un portillo de madeira que se atopa á esquerda.Por outra pista forestal, coa referencia próxima dunha liña de aeroxeradores na crista da serra, imos superando o desnivel.Un quilómetro despois de una nave gandeira alcanzamos os 770 metros de altitude nun alto da, a cota máis alta da etapa.Por un pequeno bosque de coníferas baixamos até unha pista agrícola que conduce a Izco, entrando así no. Ás portas derecíbenos un cruceiro moderno e un panel informativo do val e as súas poboacións. A sinalización leva até a praza, onde se atopa o frontón e o albergue de peregrinos (Km 17,8).Á saída do pobo proseguimos por outra pista parcelaria, recta e con varias ondulaciones, que chega até, segundo núcleo habitado do val.Tras Abínzano, máis do mesmo. Avánzase pola pista durante outra hora máis até as aforas de. Sen entrar nesta poboación, cruzamos unha ponte sobre oViramos á esquerda paira continuar brevemente xunto ao río. Por un reconfortante e último tramo baixo un robledal tupido de arbustos de boj presentámonos en. Cruzamos asobre o Elorz e progresamos de fronte pola rúa Santa Bárbara paira virar á esquerda e subir as escaleiras que terminan xunto á porta do albergue.