Etapa de Ruesta a Sangüesa

L’itinerari

Km 0 . Ruesta (Alberg. Bar)

Km 11,3 . Undués de Lerda (Alberg. Bar-Tenda)

Km 21,8 . Sangüesa (Tots els Serveis)

Sobre l'inflat empedrat viari de Ruesta i tirant la vista enrere per contemplar l'última panoràmica d'un poble del passat recent, colonitzat per la massa arbòria i que es nega a sucumbir a la ruïna i al despoblament total, descendim fins una passarel·la secundada en pilars de pedra que permet salvar el riu. Passat el càmping o, més aviat que va ser d'ell, ja tancat, arribem al costat de l' de, temple romànic abandonat a la seva sort. Al pas per l'ermita li pren el testimoni una pista forestal, que s'encarregarà de guiar els nostres passos en la pujada a la muntanya. No hi ha pèrdua. Només cal parar esment a un desviament de noranta graus cap a l'esquerra que pot passar desapercebut.Pres el desviament, la pujada continguda s'endureix en gran manera. Segons anem guanyant altura el bosc queda als nostres peus i podem delectar-nos amb una bonica panoràmica del de, el despoblat de- que igual que Ruesta va ser abandonat forçosament pels seus veïns quan van construir l'embassament - i la barrera rocosa de la de. Aconseguit l'creuem una pista asfaltada i seguim per ella 100 metres a l'esquerra. Prenem llavors el camí ample que sorgeix a la dreta. El cim navarrès d'(1.356 mt), al fons a la dreta i coronada pels seus repetidors, domina Leyre. Comencem a descendir per un terreny obert on s'entremescla la vegetació rasa de mitjana muntanya amb en sembres de cereal. deencara dista cinc quilòmetres. Quan per fi s'observa la seva estampa medieval de tons terrencs s'aviva sense voler el pas. En un punt deixem la pista i encarem el descens al tàlveg per un viarany (els ciclistes deurien continuar per la pista). Rere un tram de calçada romana se'ns exigeix un peatge per entrar en Undués: un esforçat repecho. El camí cap al bar i l'alberg, fins a la data dels millor preparats del Camí Aragonès, està senyalitzat.El segon tram de l'etapa presenta un terreny més favorable. Ens allunyem d'Undués per una sendera que s'obre pas entre el matoll i que descendeix per la cresta de la muntanya. Rere creuar la carretera que es dirigeix a Undués enllacem seguidament amb un altre camí (propens a embarrarse) fins aconseguir el panell informatiu ens fa la benvinguda a. Aragó arriba a la seva fi i, segons les dades del GPS, ja hem avançat 98,8 quilòmetres des de Somport.Al capdavant, al fons, se situa la deamb el seu parc eòlic. Més endavant entrem en una pista de concentració que ens acompanya durant prop d'una hora i que, amb moltes ganes, abandonem per l'esquerra. Rere un lleu canvi de direcció sortim a una pista asfaltada que travessa una zona coneguda com de el, esquitxada de finques rústiques. Passat el pont de la variant vam entrar en, agotzonada fins l'últim moment. Deixem a mà esquerra la plaça de toros i de front, pel carrer Magdalena, arribem a la rotonda on està exposat el de, una de les portes de la muralla del segle XIII. Seguim de front per entrar en el carrer Enrique de Labrit, on es troba l'alberg.