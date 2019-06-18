Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.
Etapa de Ruesta a Sangüesa
Abans d'arribar a Sangüesa no deixis de fotografiar el pantà de Yesa
Informació sobre l’etapa 4 per Somport: Etapa de Ruesta a Sangüesa
Amplia el mapa
Punts d’interès de l’etapa 4 per Somport: Etapa de Ruesta a Sangüesa
L’itinerari
- Km 0 . Ruesta (Alberg. Bar)
Sobre l'inflat empedrat viari de Ruesta i tirant la vista enrere per contemplar l'última panoràmica d'un poble del passat recent, colonitzat per la massa arbòria i que es nega a sucumbir a la ruïna i al despoblament total, descendim fins una passarel·la secundada en pilars de pedra que permet salvar el riu Regal . Passat el càmping o, més aviat que va ser d'ell, ja tancat, arribem al costat de l'ermita de Santiago , temple romànic abandonat a la seva sort. Al pas per l'ermita li pren el testimoni una pista forestal, que s'encarregarà de guiar els nostres passos en la pujada a la muntanya Fenerol . No hi ha pèrdua. Només cal parar esment a un desviament de noranta graus cap a l'esquerra que pot passar desapercebut ( Km 2,7 ) .Pres el desviament, la pujada continguda s'endureix en gran manera. Segons anem guanyant altura el bosc queda als nostres peus i podem delectar-nos amb una bonica panoràmica del pantà de Yesa , el despoblat de Tiermas - que igual que Ruesta va ser abandonat forçosament pels seus veïns quan van construir l'embassament - i la barrera rocosa de la serra de Leyre . Aconseguit l'alt ( Km 6,4 ) creuem una pista asfaltada i seguim per ella 100 metres a l'esquerra. Prenem llavors el camí ample que sorgeix a la dreta. El cim navarrès d'Arangoiti (1.356 mt), al fons a la dreta i coronada pels seus repetidors, domina Leyre. Comencem a descendir per un terreny obert on s'entremescla la vegetació rasa de mitjana muntanya amb en sembres de cereal. Undúes de Lerda encara dista cinc quilòmetres. Quan per fi s'observa la seva estampa medieval de tons terrencs s'aviva sense voler el pas. En un punt deixem la pista i encarem el descens al tàlveg per un viarany (els ciclistes deurien continuar per la pista). Rere un tram de calçada romana se'ns exigeix un peatge per entrar en Undués: un esforçat repecho. El camí cap al bar i l'alberg, fins a la data dels millor preparats del Camí Aragonès, està senyalitzat.
- Km 11,3 . Undués de Lerda (Alberg. Bar-Tenda)
El segon tram de l'etapa presenta un terreny més favorable. Ens allunyem d'Undués per una sendera que s'obre pas entre el matoll i que descendeix per la cresta de la muntanya. Rere creuar la carretera que es dirigeix a Undués enllacem seguidament amb un altre camí (propens a embarrarse) fins aconseguir el panell informatiu ens fa la benvinguda a Navarra . Aragó arriba a la seva fi i, segons les dades del GPS, ja hem avançat 98,8 quilòmetres des de Somport ( Km 14,6 ) .Al capdavant, al fons, se situa la serra de Peña amb el seu parc eòlic. Més endavant entrem en una pista de concentració que ens acompanya durant prop d'una hora i que, amb moltes ganes, abandonem per l'esquerra. Rere un lleu canvi de direcció sortim a una pista asfaltada que travessa una zona coneguda com Pla de el Real , esquitxada de finques rústiques. Passat el pont de la variant vam entrar en Sangüesa . , agotzonada fins l'últim moment. Deixem a mà esquerra la plaça de toros i de front, pel carrer Magdalena, arribem a la rotonda on està exposat el portal de Carajeas , una de les portes de la muralla del segle XIII. Seguim de front per entrar en el carrer Enrique de Labrit, on es troba l'alberg.
- Km 21,8 . Sangüesa (Tots els Serveis)
Les dificultats
Observacions
En imatges
Què veure, què fer
Albergs
Vols enviar alguna fotografia de "El camí de Sant Jaume"?
Si tens fotografies de "El camí de Sant Jaume" que vulguis compartir amb nosaltres, pots enviar-les i ampliar la galeria de fotografies.
Fòrum: Els pelegrins opinen sobre el Camí de Sant JaumeVeure tots