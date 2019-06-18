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Etapa 3 por Somport

Etapa de Arrés a Ruesta

km 28,7
Tempo 07H 15’
Dificultade media
Albergues 2
Dispoñible sen conexión

O sol convértese nun aliado no inverno e nun inimigo no verán

Información sobre a etapa 3 por Somport: Etapa de Arrés a Ruesta

Perfil: Etapa de Arrés a Ruesta

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Puntos de interese da etapa 3 por Somport: Etapa de Arrés a Ruesta

  • 11 Igrexa de Santa María
  • 10 Ermida de San Xoán
  • 9 Rúa Artieda
  • 8 Igrexa de San Martiño
  • 7 A Artieda
  • 6 Desvío a Mianos
  • 5 Barranco excedente
  • 4 Cruce da estrada ata o martes
  • 3 paisaxe de badlands
  • 2 Granxa La Pardina del Solano
  • 1 fortaleza gótica

O itinerario

  • Km 0. Arrés (Albergue. Bar)

Coas primeiras luces do día despedímonos de Arrés por unha senda pedregosa rodeada de boj que descende até unha pista. Esta rodea as plantacións de cereal e termina virando noventa graos á esquerda paira recuperar o rumbo oeste. Uns vinte minutos despois atopámonos a pé de pista cun complexo agropecuario e de turismo rural coñecido pola Pardina do Solano (Km 3,7). Seguimos de fronte e, quilómetro e medio máis adiante, deixamos a man esquerda un desvío que leva ao pobo de Martes . Continuamos pola pista e fixando a vista nas curiosas estruturas xeolóxicas, coñecidas como badlands, que afloran nas marxes do camiño. Deixamos a pista de concentración ao cruzar a estrada que se dirixe a Martes (Km 7).Viramos á esquerda paira gañar una pequena loma e tomamos un desvío a man dereita que nos planta de novo noutra pista de concentración. Traspasado o límite entre as provincias de Huesca e a entrante Zaragoza, accedemos ao barranco de Sobresechos. A súa canle xa non supón ningún problema grazas á pasarela construída en 2010 (Km 10,3). Tras o barranco atopámonos pronto con outro curso de auga que baixa polo barranco Calcones. Una vez superado por outra pasarela similar afrontamos una curta subida e xa por terreo favorable enlazamos cunha pista asfaltada. Esta conduce a Mianos, o primeiro pobo que se divisa. Máis adiante acabamos deixando a brea e, sen seguir cara a Mianos, collemos un camiño a man dereita en dirección a Artieda (Km 13,4).Un incómodo tramo de sobe e baixa chega até a estrada que conduce até os pés de Artieda. O que decida terminar aquí a etapa debe subir até o centro do pobo, onde se atopa o albergue. Paira continuar cara a Ruesta non é necesario subir a Artieda, aínda que merece a pena o esforzo paira tomar un respiro e repor forzas. Xa non atoparemos máis localidades nos once quilómetros que restan de etapa.

  • Km 17,6. Artieda (Albergue. Bar)

Subindo ou non, xunto ao desvío de Artieda collemos una pista a man dereita. Pasados trescentos metros vira á esquerda e lévanos até a A-1601 (Km 20,4), estrada que seguimos cara á esquerda e que nos acompañará durante catro quilómetros. Uns centos de metros despois do punto quilométrico número 6 deixamos a estrada pola esquerda paira tomar una senda que sobe até un campo de cereal (Km 24,4).Bordeamos o terreo e cruzamos a estrada paira internarnos por un robledal que nos regala, por fin, un pouco de sombra. Nalgúns puntos, entre a verde matogueira pódese distinguir a incrible cor do encoro de Yesa . Sen referencias, o final parece non chegar nunca. Ao saír a un claro, deixamos a man dereita a ermida románica de San Juan, en ruínas e cuberta por unha estrutura metálica. Un esforzo máis e subimos até a estrada paira entrar en Ruesta tras o p.k 10.

  • Km 28,7. Ruesta (Albergue. Bar)

As dificultades

Observacións

En imaxes

Que ver, que facer

Albergues

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Dificultade media
2 Albergues