Etapa de Arrés a Ruesta

O itinerario

Km 0. Arrés (Albergue. Bar)

Km 17,6. Artieda (Albergue. Bar)

Km 28,7. Ruesta (Albergue. Bar)

Coas primeiras luces do día despedímonos de Arrés por unha senda pedregosa rodeada de boj que descende até unha pista. Esta rodea as plantacións de cereal e termina virando noventa graos á esquerda paira recuperar o rumbo oeste. Uns vinte minutos despois atopámonos a pé de pista cun complexo agropecuario e de turismo rural coñecido pola. Seguimos de fronte e, quilómetro e medio máis adiante, deixamos a man esquerda un desvío que leva ao pobo de. Continuamos pola pista e fixando a vista nas curiosas estruturas xeolóxicas, coñecidas como, que afloran nas marxes do camiño. Deixamos a pista de concentración ao cruzar a estrada que se dirixe a Martes.Viramos á esquerda paira gañar una pequena loma e tomamos un desvío a man dereita que nos planta de novo noutra pista de concentración. Traspasado o límite entre as provincias de Huesca e a entrante Zaragoza, accedemos ao. A súa canle xa non supón ningún problema grazas á pasarela construída en 2010. Tras o barranco atopámonos pronto con outro curso de auga que baixa polo. Una vez superado por outra pasarela similar afrontamos una curta subida e xa por terreo favorable enlazamos cunha pista asfaltada. Esta conduce ao primeiro pobo que se divisa. Máis adiante acabamos deixando a brea e, sen seguir cara a Mianos, collemos un camiño a man dereita en dirección a Artieda.Un incómodo tramo de sobe e baixa chega até a estrada que conduce até os pés de. O que decida terminar aquí a etapa debe subir até o centro do pobo, onde se atopa o albergue. Paira continuar cara a Ruesta non é necesario subir a Artieda, aínda que merece a pena o esforzo paira tomar un respiro e repor forzas. Xa non atoparemos máis localidades nos once quilómetros que restan de etapa.Subindo ou non, xunto ao desvío de Artieda collemos una pista a man dereita. Pasados trescentos metros vira á esquerda e lévanos até a A-1601, estrada que seguimos cara á esquerda e que nos acompañará durante catro quilómetros. Uns centos de metros despois do punto quilométrico número 6 deixamos a estrada pola esquerda paira tomar una senda que sobe até un campo de cereal.Bordeamos o terreo e cruzamos a estrada paira internarnos por un robledal que nos regala, por fin, un pouco de sombra. Nalgúns puntos, entre a verde matogueira pódese distinguir a incrible cor do. Sen referencias, o final parece non chegar nunca. Ao saír a un claro, deixamos a man dereita a, en ruínas e cuberta por unha estrutura metálica. Un esforzo máis e subimos até a estrada paira entrar entras o p.k 10.