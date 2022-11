Etapa de Arrés a Ruesta

El itinerario

Km 0. Arrés (Albergue. Bar)

Km 17,6. Artieda (Albergue. Bar)

Km 28,7. Ruesta (Albergue. Bar)

Con las primeras luces del día nos despedimos de Arrés por una senda pedregosa rodeada de boj que desciende hasta una pista. Ésta rodea las plantaciones de cereal y termina girando noventa grados a la izquierda para recuperar el rumbo oeste. Unos veinte minutos después nos encontramos a pie de pista con un complejo agropecuario y de turismo rural conocido por la. Seguimos de frente y, kilómetro y medio más adelante, dejamos a mano izquierda un desvío que lleva al pueblo de. Continuamos por la pista y fijando la vista en las curiosas estructuras geológicas, conocidas como, que afloran en las márgenes del camino. Dejamos la pista de concentración al cruzar la carretera que se dirige a Martes. Giramos a la izquierda para ganar una pequeña loma y tomamos un desvío a mano derecha que nos planta de nuevo en otra pista de concentración. Traspasado el límite entre las provincias de Huesca y la entrante Zaragoza, accedemos al. Su cauce ya no supone ningún problema gracias a la pasarela construida en 2010. Tras el barranco nos encontramos pronto con otro curso de agua que baja por el. Una vez superado por otra pasarela similar afrontamos una corta subida y ya por terreno favorable enlazamos con una pista asfaltada. Ésta conduce ael primer pueblo que se divisa. Más adelante acabamos dejando la brea y, sin seguir hacia Mianos, cogemos un camino a mano derecha en dirección a Artieda. Un incómodo tramo de sube y baja llega hasta la carretera que conduce hasta los pies de. El que decida terminar aquí la etapa debe subir hasta el centro del pueblo, donde se encuentra el albergue. Para continuar hacia Ruesta no es necesario subir a Artieda, aunque merece la pena el esfuerzo para tomarse un respiro y reponer fuerzas. Ya no encontraremos más localidades en los once kilómetros que restan de etapa.Habiendo subido o no, junto al desvío de Artieda cogemos una pista a mano derecha. Pasados trescientos metros gira a la izquierda y nos lleva hasta la A-1601, carretera que seguimos hacia la izquierda y que nos acompañará durante cuatro kilómetros. Unos cientos de metros después del punto kilométrico número 6 dejamos la carretera por la izquierda para tomar una senda que sube hasta un campo de cereal. Bordeamos el terreno y cruzamos la carretera para internarnos por un robledal que nos regala, por fin, un poco de sombra. En algunos puntos, entre el verde matorral se puede distinguir el increíble color del. Sin referencias, el final parece no llegar nunca. Al salir a un claro, dejamos a mano derecha la, en ruinas y cubierta por una estructura metálica. Un esfuerzo más y subimos hasta la carretera para entrar entras el p.k 10.