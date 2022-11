Etapa d'Arrés a Ruesta

L’itinerari

Km 0 . Arrés (Alberg. Bar)

Km 17,6 . Artieda (Alberg. Bar)

Km 28,7 . Ruesta (Alberg. Bar)

Amb les primeres llums del dia ens acomiadem d'Arrés per una senda pedregosa envoltada de boix que descendeix fins una pista. Aquesta envolta les plantacions de cereal i acaba girant noranta graus a l'esquerra per recuperar el rumb oest. Uns vint minuts després ens trobem a peu de pista amb un complex agropecuari i de turisme rural conegut per la de el. Seguim de front i, quilòmetre i mitjà més endavant, deixem a mà esquerra un desviament que porta al poble de. Continuem per la pista i fixant la vista en les curioses estructures geològiques, conegudes com, que afloren en els marges del camí. Deixem la pista de concentració en creuar la carretera que es dirigeix a Dimarts.Girem a l'esquerra per guanyar una petita lloma i prenem un desviament a mà dreta que ens planta de nou en una altra pista de concentració. Traspassat el límit entre les províncies d'Osca i l'entrant Zaragoza, accedim al de. El seu llit ja no suposa cap problema gràcies a la passarel·la construïda en 2010. Rere el barranc ens trobem aviat amb un altre curs d'aigua que baixa pel. Una vegada superat per una altra passarel·la similar afrontem una tala pujada i ja per terreny favorable enllacem amb una pista asfaltada. Aquesta condueix ael primer poble que s'albira. Més endavant acabem deixant la brea i, sense seguir cap a Mianos, agafem un camí a mà dreta en direcció a Artieda.Un incòmode tram de puja i baixa arriba fins la carretera que condueix fins els peus d'. El que decideixi acabar aquí l'etapa deu pujar fins el centre del poble, on es troba l'alberg. Per continuar cap a Ruesta no és necessari pujar a Artieda, encara que val la pena l'esforç per prendre un respir i reposar forces. Ja no trobarem més localitats en els onze quilòmetres que resten d'etapa.Havent pujat o no, al costat del desviament d'Artieda agafem una pista a mà dreta. Passats tres-cents metres gira a l'esquerra i ens porta fins l'A-1601, carretera que seguim cap a l'esquerra i que ens acompanyarà durant quatre quilòmetres. Uns centenars de metres després del punt quilomètric número 6 deixem la carretera per l'esquerra per prendre una senda que puja fins un camp de cereal.Voregem el terreny i creuem la carretera per internar-nos per una roureda que ens regala, per fi, una mica d'ombra. En alguns punts, entre el verd matoll es pot distingir l'increïble color de l' de. Sense referències, el final sembla no arribar mai. En sortir a un clar, deixem a mà dreta l' de, en ruïnes i coberta per una estructura metàl·lica. Un esforç més i pugem fins la carretera per entrar enrere el p.k 10.