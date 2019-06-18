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Etapa 1 por Somport

Etapa: Somportetik Jacara

km 30,5
Denbora 08H 30’
Zailtasuna ERTAINA
Aterpetxeak 8
Konexiorik gabe erabilgarri

161 kilometro, XIX. mendeko gotorleku militarraz gozatzeko

Etapari buruzko informazioa 1 por Somport: Etapa: Somportetik Jacara

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Etapako interesguneak 1 por Somport: Etapa: Somportetik Jacara

  • 15 Ziudadela
  • 14 Catedral de Jaca
  • 13 San Kristobal ermita
  • 12 Ijuez ibaiaren pasabidea
  • 11 San Migel eliza
  • 10 San Esteban eliza
  • 9 Villanuako kobak
  • 8 Erdi Aroko zubia
  • 7 Jasokundeko Andre Maria
  • 6 Fusilarien dorrea
  • 5 Canfranceko geltokia
  • 4 Anglaseren funderia
  • 3 Santa Cristina Ospitalea
  • 2 Erromesaren monumentua
  • 1 GR.65.3 Aragoin

Zailtasunak

Irudietan

Zer ikusi, zer egin

Aterpetxeak

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Hurrengo etapa

Jacatik Arresera Etapa 2 Somportetik

Jacatik Arresera

km 25,0
Denbora 06H 30’
Zailtasuna ERTAINA
2 Aterpetxea