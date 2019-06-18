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Etapa: Somportetik Jacara
161 kilometro, XIX. mendeko gotorleku militarraz gozatzeko
Etapari buruzko informazioa 1 por Somport: Etapa: Somportetik Jacara
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Etapako interesguneak 1 por Somport: Etapa: Somportetik Jacara
- 15 Ziudadela
- 14 Catedral de Jaca
- 13 San Kristobal ermita
- 12 Ijuez ibaiaren pasabidea
- 11 San Migel eliza
- 10 San Esteban eliza
- 9 Villanuako kobak
- 8 Erdi Aroko zubia
- 7 Jasokundeko Andre Maria
- 6 Fusilarien dorrea
- 5 Canfranceko geltokia
- 4 Anglaseren funderia
- 3 Santa Cristina Ospitalea
- 2 Erromesaren monumentua
- 1 GR.65.3 Aragoin
Zailtasunak
Bidearen lehenengo etapa izateko kilometrajea altua da, baina nahiko ondo jasaten da, lurra ona delako. Somportetik irtetean, arretaz begiratu behar da non eta nola zapaltzen dugun, bihurritzeko arriskua baitago.
Erne Somporten, udaberria iritsi arte elurra eta izotza aurkituko baitituzu.
Etapako ibilbideak zeharkatzen dituen herri guztietan daude sukaldaritza zerbitzuak.
Irudietan
Zer ikusi, zer egin
Erdi Arotik, Europako erromesak Santiago apostoluaren hilobira joan eta etortzeak Espainian sartzen ziren lau ibilbide edo bide handi osatu zituen: Turongo bidea, Lemovicarra, Podense eta Tolosana. Lehenengo hirurak Donibane Garazira iritsi aurretik lotzen ziren, eta bakar bat egiten zen Konpostelaraino, bide frantsesetik.
Azkena, Tolosarra bidea, Somporteko pasabidea hartuta sartzen zen Espainiara. Somport Pirinioetako mendatea da, eta han hasten da Aragoiko Donejakue Bidearen adarra, gaur egun Aragoiko Bidea deitzen dena.
- SANTA CRISTINA OSPITALEA:
Candanchutik gertu, Donejakue bideak inguratzen du haren egitura, Santa Kristina zubitik Aragoi ibaia zeharkatu aurretik. XI. mendetik aurrera, erromesentzako ostatu suspergarria izan zen. XVII. mendetik hondatuta dagoen arren, Codex Calixtinus-en V. liburuko IV. kapituluak honela definitzen du, Jerusalemgo ospitalearen eta Mont Jouxeko ospitalearen ondoan: "Jaunak bere behartsuei eusteko mundu honetan ezarri zituen zutabeetako bat". 2003 eta 2005 bitartean, Sargantana SL enpresak indusketa- eta finkatze-lanak egin zituen.
- CANFRANC GELTOKIA:
Lehen Los Arañones izenez ezagutzen zen gunea 1928an Nazioarteko Estazioa eraiki zenean hazi zen. 1944an Canfranc herria suntsitu zuen sutearen ondoren Udaletxea honaino eraman zen. Garai honetarako hornidura-leku egokia da, taberna, jatetxe, okindegi, harategi eta janari-denda ugari baititu.
- Canfranceko Nazioarteko Estazioa:
Alfontso XIII.a Espainiako erregeak eta Gaston Doumergue Frantziako presidenteak inauguratu zuten 1928an, eta Canfranceko Nazioarteko Estazioa Espainia eta Frantzia Aragoi ibarrean zehar trenbidez komunikatzeko asmo handiko proiektuaren parte izan zen. Bi herrialdeen arteko materialen eta bidaiarien joan-etorriak 1970 arte iraun zuen; urte hartan, merkantzien tren bat igarotzean, zubietako bat erori zen. Zorionez, biktimarik gabe. Eraikin neurrigabeak 241 metroko fatxada du, eta gaur egun aldamioz eta garabiz estalita dago, hotel bihurtzeko asmoz.
- Fusilarien dorrea:
Canfranc Estaziotik irtenda, N-330 errepideko tunela igaro eta urtegiko presara jaitsi baino lehen, XIX. mendearen azken laurdeneko gotorleku militar hau ikus daiteke. Frantziarekiko komunikazio bide estreinatuaren lagungarri izan zen eta orain erakusketa areto bezala aprobetxatu da. Dorrea, oinplano obalatukoa, lau solairukoa da eta harlanduzkoa da.
- Canfranceko Nazioarteko Estazioa:
- CANFRANC:N-330 errepidearen, Aragoi ibaiaren eta Pirinioetako haitzarteen artean
herria dagoenez, Albareda kalea da igarotzeko bide bakarra. Bi zati berdin ditu. Lur malkartsuak ez dio fisonomia aldatzen utzi XI. mendean sortu zenetik. XX. mendera arte, mugatik gertuen zegoen biztanleria izan zen, eta, beraz, jendearen joan-etorri etengabea eta, ondorioz, merkataritza eta bidesarien kobrantza, bizirauteko modu bihurtu ziren. Biztanleriaren zati handi batek herritik alde egin zuen 1944ko sute suntsitzailearen ondoren, eta hiriburua Canfranc Estación izeneko gunera pasatu zen.
- Jasokundearen parrokia-eliza:
Jasokundeari eskainitako tenplu erromaniko bat egon zen, baina gaur egungoa eraikuntza-etapa desberdinen emaitza da. Horietako batean Juan de Segurak parte hartu zuen, XVI. mendeko Huescako maisu ospetsuak. Barruan, alboko kaperetan, lau erretaula barroko daude.
- Erdi Aroko zubia:
Beheko zubia izenez ezaguna, XVI. mendean zaharberritutako Erdi Aroko eraikina da, Aragoi ibaia Villanuarantz gurutzatzeko aukera ematen duena.
- Jasokundearen parrokia-eliza:
- VILLANUA:
Erdi Aroan, Aragoiko bailarako beste herrixka batzuetan bezala, inguru nahaspilatsu batean, Villanua Aragoiko erriberako soro emankorrak ustiatzeko erakarritako jendez osatu eta bete zen. mendean, nekazaritza eta abeltzaintza jardueraren eta Canfranc-eko trenbidearen obren distirarekin, Villanuak mila biztanletik gora izan zituen. Gaur egun milaren erdia baino ez da, eta autosufizientzia turismotik eratorritako zerbitzuetan oinarritzen du.
- Güixas haitzuloa:Villanuara
sartu aurretik, Güixas (sorginak) haitzuloaren ondotik igarotzen da bidea. Haitzulo hori turismoari egokitutako lurpeko galeria-multzo bat da. Katedrala izenez ezagutzen den haitzuloa nabarmentzen da. 16 metroko altuera du eta estalaktita eta estalagmiten zutabe ugari ditu. Sargantana enpresak antolatzen ditu bisitak, eta haiekin harremanetan jar daiteke 974 373 217 telefonoan edo [email protected] helbidean. Hezetasuna eta tenperatura baxuak direla eta, arropa beroa eramatea komeni da bisitatzeko.
- San Esteban eliza:Bere iragan erromanikoaren aztarnaren bat
kontserbatzen du, baina gaur egun XVIII. mendekoa da. Barnealdea bi nabek eta bi kaperak osatzen dute, eta XI. edo XII. mendeko Ama Birjinaren tailu polikromatua du.
- Güixas haitzuloa:Villanuara
- CASTIELLO DE JACA:Aragoiko goi-ibarraren
behealdean dago Castiello, eta Garcipollera bailararako sarrera naturala ere bada. Hainbat eremu despopulatu daude ingurune naturalean eta ehizarako ingurunean. 'Ehun erlikien herria' deitzen diote, erromes valentziar baten legendari esker. Hark Castielloko herritarrei eman zizkien hark zeramatzan ondasun guztiak. Erlikia horiek uztaileko lehen igandean irekitzen den kutxatila batean gordetzen dira.
- San Migel eliza:
Herriaren goiko aldean dago, eta erromesak Castiello de Jacan sartzean ikusten duen lehen eraikina da. Bere jatorrizko eraikuntza XII. mendekoa da, baina bere itxura aldatuz joan da XIX. mendera arte. Barruan, aldare nagusiko erretaula barrokoa nabarmentzen da.
- San Migel eliza:
- JACA:Aragoiko Donejakue bideko lehenengo etapako
geraleku eta ostatu ofiziala. 820 metroko altueran dago Jaca, Aragoi eta Gas ibaiek inguratuta. Haien kokapen naturalaren ontasunak ez ziren oharkabean pasa eta jada tribu zeltek era batera edo bestera populatu zuten leku hau. Erromatarrek ere gauza bera egin zuten, K.a. 195. urtean Marko Poncio Katon kontsulak konkistatu ondoren. Mila. urterako, hiru gune finkatu ziren Erromatar Inperioa erori ondoren bertan behera utzitako Jakaren hondakinen gainean: Errege Kastruma, Santiagoko gunea eta San Pedrokoa. Horiek guztiek Jaca hiria osatu zuten, Antso Ramirez erregeak Forua eman zion eta Aragoiko Erreinu gaztearen hiriburu izendatu zuen 1077an*. Monumentuak bisitatzeaz gain, 30 kilometro baino gehiago oinez egin ondoren, terraza batean eseri eta Katedraleko plazako giroaz gozatzea edo Kale Nagusi komertzial eta zaratatsuan lasai ibiltzea da gehien gustatzen zaiona.
*Albergo Gómez Garcíaren lanetik bildutako informazioa: Jakako gidari ikusezina. Antzinako eta Erdi Aroko hiria eraikitzea eta desagertzea.
- San Pedro katedrala:Sancho Ramirezen erregealdian
1075 eta 1094 bitartean hasi ziren eraikitzen. Oinarrian, egitura eta egitura erromanikoa mantentzen ditu: hiru nabeko oinplano basilikala, hiru abside erdizirkularreko burualdea eta sartzeko bi ate, hegoaldekoa eta mendebaldeko atea edo ate nagusia. Erromesak gaur egun ikus dezakeena hainbat eraikuntza-etaparen emaitza da, espazio eraiki eta dekorazio berriak ekarriz joan baitira. Hegoaldeko absidean, erromaniko xakeko hizkera dago laburtuta. Hizkera hori xake-itxurako erliebe ospetsua da, zilindro txikien itxurakoa, eta frisoak eta leiho eta portadetako arkiboltak apaintzen ditu.
- Elizbarrutiko Museoa:
1963an sortua, 1970ean inauguratu zen balio handiko pintura erromanikoak, harrizko eta egurrezko tailak eta abar zaintzeko. jakako elizbarrutiko elizak. Katedraleko klaustro erromanikoan eta ondoko aretoetan dago museoa.
- Erlojuaren dorrea:Gotiko zibil garaiko
dorrea, 1445. urtean eraikia. Marqués de la Cadena plazan dago, eta gaur egun Pirinioetako Lan Elkartearen egoitza da. Erlojuaren ezizenaz bataiatu zuten, eta Merinoko dorrea (erregeak hirian zuen ordezkaria) eta Kartzelako dorrea ere deitu zioten, Jakako kartzelen egoitza bihurtu baitzen.
- Santiago eliza:
Izkina egiten du Ferrenal eta Coso kaleen artean, garai batean Santiago auzoa izan zenaren inguruan. Han ere bazegoen desagertutako Bainuen Atea, eta handik irteten zen Jakako erromesa Nafarroarako norabidea hartzeko. Eliza 1088an eraiki zen eta XVIII. mendean zaharberritu zuten. Bertan, kanpandorreko leiho bikiak nabarmentzen dira (zutabe batez lotutako arku bikoitzekoak).
- Jacako gotorlekua:Felipe II.aren aginduz XVI. eta XVIII. mendeen artean eraikitako
defentsa-barruti pentagonala. XIX. mendera arte, San Pedroko gaztelua izenarekin ezagutzen zen. Barrunbeko zuloan oreinak lasai bizi dira.
- San Pedro katedrala:Sancho Ramirezen erregealdian
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