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Etapa de Somport a Jaca
161 quilòmetres per a delectar-se de la fortificació militar del segle XIX
Informació sobre l’etapa 1 per Somport: Etapa de Somport a Jaca
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Punts d’interès de l’etapa 1 per Somport: Etapa de Somport a Jaca
L’itinerari
- Km 0. Somport (Alberg. Bar)
Un senyal de fusta amb la indicació "GR 65.3 Canfranc Estació" i una fita jacobeo llaurat amb les distàncies a Santiago de Compostel·la (858 Km) i Undúes de Lerda, última població aragonesa (87 Km), inciten a fer el primer pas. Baixem les escales que es troben al costat de la fita per a continuar descendint al costat del marge dret del riu Aragó. A penes recorreguts 800 metres envoltem la planta excavada de l'hospital de Santa Cristina, reconegut hospital de pelegrins fundat en la Baixa Edat mitjana. Després de deixar l'estació hivernal de Candanchú a mà dreta creuem la N-330, salvem el petit desnivell gràcies a unes escales i reprenem la marxa barri a baix. La presència d'alguns búnquer de formigó i el desafiador panorama de la nostra dreta, amb diverses moles pirinenques alçant-se sobre el campament de Rioseta, faciliten la travessia fins a topar-nos amb la xemeneia de la fundería de l'Anglasé, una torre de cadirat que representa l'únic vestigi d'una antiga mina de coure i ferro.
Després d'una breu trobada amb el bosc sortim a una pista i girem a l'esquerra per a salvar el llit del riu procedent de la Canal Rosegui. Tot seguit obrim un portell de fusta i reprenem la senda. Un quilòmetre més endavant, un pont de fusta permet creuar les aigües del barranc d'Izas, que també es desplomen cap al riu Aragó. Continuem baixant per una estreta sendera menjada per l'exuberant vegetació i a esquena del Coll de Lladres, dos forts defensius de 1758 i 1900 mimetitzats sobre el penyal. L'aroma d'un forn de pa obre l'apetit arribant al voral de la N-330, carretera que seguim per a entrar a Canfranc Estació.
- Km 6,8. Canfranc Estació (Tots els Serveis)
Una vorera pavimentada permet abandonar la població al costat del riu, encara que després de les últimes cases es torna al voral de la carretera per a creuar un túnel. A la sortida es gira a l'esquerra per a prendre unes escales que baixen al peu de la presa de Canfranc (Km 8,5). Travessant el riu Aragó ens internar-nos en una senda que zigzagueja sobre el tallat format per l'erosiva acció del riu. Des d'aquest mirador pot observar-se la torre de Fusellers, fortificació militar del segle XIX emplaçada a la vora de la N-330. En alguns trams el camí es torna ombrívol gràcies a la cobertura dels fajos i descendeix fins al barranc d'Ip, on saluda una freda cascada (Km 10). Creuem el pont, encara amb la frescor de les falgueres i el bosc, per a recórrer el quilòmetre que ens separa de Canfranc.
- Km 11,2. Canfranc (Alberg. Bar)
La localitat es travessa pel carrer Albareda, que divideix el poble en dues meitats iguals. Deixem a mà esquerra l'església parroquial de l'Asunción per a travessar el riu Aragó pel pont medieval. Abrigallats entre la muntanya i el riu seguim durant més de dos quilòmetres fins a arribar a un pas subterrani que travessa la N-330 i que obliga gairebé a ajupir-se (Km 13,6).
Un altre tram de dos quilòmetres, amb la perspectiva del riu sota els nostres peus, ens porta a passar al costat de la cova de les Güixas, una gruta d'estalactites i estalagmites. Immediatament s'arriba a l'entrada de Villanúa, on sorgeix la primera alternativa de l'etapa La primera opció, la GR-65.3 gira cap a la dreta, creua el pont sobre l'Aragó i continua fins a Castiello de Jaca per una cabañera (canyada per al bestiar) paral·lela a la N-330 i posteriorment per una planícia sobre la vall. La segona opció, senyalitzada com GR-65.3.1 ens porta primer fins al centre de Villanúa. Passem a descriure a continuació les dues opcions:
- Km 15,8. Villanúa (Alberg. Bar. Botiga. Farmàcia. Caixer)
GR-65.3: Al costat de la font de Villanúa girem a la dreta. Després de deixar enrere el poble travessem el riu, trobant les fletxes grogues a la nostra esquerra. Avancem pel camí al costat de la carretera durant aproximadament 2 quilòmetres fins al Parc Oci Aventura Villanúa (quiosc amb refrescos i cafè durant l'estiu i els caps de setmana de primavera). Reprenem el camí i en arribar a la zona de tir amb arc creuem la N-330. Deixem a la dreta l'edifici-escola i ascendim suaument uns 700 metres per a aconseguir una planícia. A través d'ella continuem el nostre camí albirant la vall de l'Aragó. Dos quilòmetres després ens topem amb la comarcal que uneix la N-330 amb Aratorés. Seguim la carretera a l'esquerra durant 200 metres, reprenent el camí al costat del voral dret. Després de creuar un petit rierol per un pont de fusta pugem uns metres fins a una altra planícia sobre la vall, l'antiga morrena glacial que ens porta en un parell de quilòmetres a Castiello de Jaca.
GR-65.3.1:Al costat del supermercat de Villanúa torcem a l'esquerra i abandonem Villanúa després de deixar enrere l'església de Sant Esteban.. Ens fiem de les marques vermelles i blanques del GR, que ens guien durant més d'una hora, primer per pista asfaltada i després per pistes terreres, fins a un pont sobre l'Aragó (Km 21,4). Ho passem per a arribar a la N-330, que creuem amb atenció per a pujar fins a Castiello de Jaca.
- Km 22,6. Castiello de Jaca (Alberg. Bars. Botiga a partir d'abril-maig de 2015)
Deixant a mà dreta l'església de San Miguel, es descendeix carrer a baix fins a la carretera nacional. La creuem per a arribar a la zona de serveis del poble i de seguit tornem a salvar per un altre pont el riu Aragó. Un gratificant passeig pel marge del riu ens porta a creuar sobre una passarel·la habilitada en 2010 sobre un altre llit, aquesta vegada el del riu Ijuez (Km 23,8). Solucionat aquest punt, abans conflictiu i que gràcies a la passarel·la ha quedat en el record, reprenem la marxa mitja hora més fins a travessar la carretera. Després continuem més de dos quilòmetres pegats al voral de la N-330 i per algunes cabañeras paral·leles. Arribem així fins a l'ermita de Sant Cristòfor (Km 28,3).
Després del pont afrontem el fort repit de la costa de la Salut per a entrar a Jaca. De front, per l'avinguda de França, arribem fins a la plaça de la Catedral i continuem per la carrers Bellido i Porta Nova per a girar a la dreta pel carrer de l'Hospital i de nou a la dreta per Conde Aznar, on es troba l'alberg. Fi d'etapa.
- Km 30,5. Jaca (Tots els Serveis)
Les dificultats
Observacions
En imatges
Què veure, què fer
Albergs
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