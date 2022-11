Etapa de Somport a Jaca

L’itinerari

Km 0 . Somport (Alberg. Bar)

Km 6,8 . Canfranc Estació (Tots els Serveis)

Km 11,2 . Canfranc (Alberg. Bar)

Km 15,8 . Villanúa (Alberg. Bar. Tenda. Farmàcia. Caixer)

Km 22,6 . Castiello de Jaca (Alberg. Bars. Tenda a partir d'abril-maig de 2015)

Km 30,5 . Jaca (Tots els Serveis)

Un senyal de fusta amb la indicació "GR 65.3 Canfranc Estació" i una fita jacobeo llaurat amb les distàncies a Santiago de Compostel·la (858 Km) i Undúes de Lerda, última població aragonesa (87 Km), inciten a fer el primer pas. Baixem les escales que es troben al costat de la fita per seguir descendint al costat del marge dret del. A penes recorreguts 800 metres envoltem la planta excavada de l' de, reconegut hospital de pelegrins fundat en la Baixa Edat mitjana. Rere deixar l'estació hivernal dea mà dreta creuem la N-330, salvem el petit desnivell gràcies a unes escales i reprenem la marxa barri avall. La presència d'alguns búnquer de formigó i el desafiador panorama de la nostra dreta, amb diverses moles pirinenques alçar sobre el de, faciliten la travessia fins topar-nos amb la xemeneia de la de el, una torre de cadirat que representa l'únic vestigi d'una antiga mina de coure i ferroDesprés d'una breu trobada amb el bosc sortim a una pista i girem a l'esquerra per salvar el llit del riu procedent de la. Tot seguit obrim un portell de fusta i reprenem la senda. Un quilòmetre més endavant, un pont de fusta permet creuar les aigües del de, que també es desplomen cap al riu Aragó. Continuem baixant per una estreta sendera menjada per l'exuberant vegetació i a esquena del de, dos forts defensius de 1758 i 1900 mimetitzats sobre el penyal. L'aroma d'un forn de pa obre l'apetit arribant al voral de la N-330, carretera que seguim per entrar enUna vorera pavimentada permet abandonar la població al costat del riu, encara que rere les últimes cases es torna al voral de la carretera per creuar un túnel. A la sortida es gira a l'esquerra per prendre unes escales que baixen al peu de la de. Creuant el riu Aragó ens internar-nos en una senda que zigzagueja sobre el tallat format per l'erosiva acció del riu. Des d'aquest mirador pot observar la de, fortificació militar del segle XIX emplaçada a la vora de la N-330. En alguns trams el camí es torna ombrívol gràcies a la cobertura dels fajos i descendeix fins el de, on saluda una freda cascada. Creuem el pont, encara amb la frescor de les falgueres i el bosc, per recórrer el quilòmetre que ens separa deLa localitat es travessa pel carrer Albareda, que divideix el poble en dues meitats iguals. Deixem a mà esquerra l' de laper creuar el riu Aragó pel. Abrigallats entre la muntanya i el riu seguim durant més de dos quilòmetres fins arribar a un pas subterrani que travessa la N-330 i que obliga gairebé a ajupir.Un altre tram de dos quilòmetres, amb la perspectiva del riu sota els nostres peus, ens porta a passar al costat de la de lesuna gruta d'estalactites i estalagmites. Immediatament s'arriba a l'entrada deon sorgeix la de laLa primera opció, lagira cap a la dreta, creua el pont sobre l'Aragó i continua fins Castiello de Jaca per una cabañera (canyada pel bestiar) paral·lela a la N-330 i posteriorment per una planícia sobre la vall. La segona opció, senyalitzada comens porta primer fins el centre de Villanúa. alesAl costat de la font de Villanúa girem a la dreta. Rere deixar enrere el poble creuem el riu, trobant les fletxes grogues a la nostra esquerra. Avancem pel camí al costat de la carretera durant aproximadament 2 quilòmetres fins el(quiosc amb refrescos i cafè durant l'estiu i els caps de setmana de primavera). Reprenem el camí i en arribar a la zona de tir amb arc creuem la N-330. Deixem a la dreta l'edifici-escola i ascendim suaument uns 700 metres per aconseguir una planícia. A través d'ella continuem el nostre camí albirant la de el. Dos quilòmetres després ens topem amb lala. Seguim la carretera a l'esquerra durant 200 metres, reprenent el camí al costat del voral dret. Rere creuar un petit rierol per un pont de fusta pugem uns metres fins una altra planícia sobre la vall, l'antiga morrena glacial que ens porta en un parell de quilòmetres a deAl costat del supermercat de Villanúa torcem a l'esquerra i abandonem Villanúa rere deixar enrere l' de. Ens fiem de les marques vermelles i blanques del GR, que ens guien durant més d'una hora, primer per pista asfaltada i després per pistes terreres, fins un pont sobre l'Aragó. Ho passem per arribar a la N-330, que creuem amb atenció per pujar fins deDeixant a mà dreta l' de, es descendeix carrer avall fins la carretera nacional. La creuem per arribar a la zona de serveis del poble i de seguit tornem a salvar per un altre pont el riu Aragó. Un gratificant passeig pel marge del riu ens porta a creuar sobre una passarel·la habilitada en 2010 sobre un altre llit, aquesta vegada el del. Solucionat aquest punt, abans conflictiu i que gràcies a la passarel·la ha quedat en el record, reprenem la marxa mitjana hora més fins creuar la carretera. Després continuem més de dos quilòmetres pegats al voral de la N-330 i per algunes cabañeras paral·leles. Arribem així fins l' de.Rere el pont afrontem el fort repecho de la de laper entrar en. De front, per l'avinguda de França, arribem fins la plaça de lai continuem per la carrers Bellido i Porta Nova per girar a la dreta pel carrer de l'Hospital i de nou a la dreta per Conde Aznar, on es troba l'alberg. Fi d'etapa.