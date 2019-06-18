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Etapa de Somport a Jaca
161 quilómetros para deleitarse da fortificación militar do século XIX
Información sobre a etapa 1 por Somport: Etapa de Somport a Jaca
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Puntos de interese da etapa 1 por Somport: Etapa de Somport a Jaca
O itinerario
- Km 0. Somport (Albergue. Bar)
Un sinal de madeira coa indicación "GR 65.3 Canfranc Estación" e unha mouteira xacobea labrado coas distancias a Santiago de Compostela (858 Km) e Undúes de Lerda, última poboación aragonesa (87 Km), incitan a dar o primeiro paso. Baixamos as escaleiras que se atopan xunto á mouteira para seguir descendendo xunto á marxe dereita do río Aragón. Apenas percorridos 800 metros rodeamos a planta escavada do hospital de Santa Cristina, recoñecido hospital de peregrinos fundado na Baixa Idade Media. Tras deixar a estación invernal de Candanchú a man dereita cruzamos a N-330, salvamos o pequeno desnivel grazas a unhas escaleiras e retomamos a marcha vale abaixo. A presenza dalgúns búnker de formigón e o desafiante panorama da nosa dereita, con varios moles pirenaicas alzándose sobre o campamento de Rioseta, facilitan a travesía até toparnos coa cheminea da fundería do Anglasé, unha torre de sillería que representa o único vestixio dunha antiga mina de cobre e ferro.
Despois dun breve encontro co bosque saímos a unha pista e viramos á esquerda para salvar a canle do río procedente da Canle Roya. Acto seguido abrimos un portillo de madeira e retomamos a senda. Un quilómetro máis adiante, unha ponte de madeira permite cruzar as augas do barranco de Izas, que tamén se esborrallan cara ao río Aragón. Continuamos baixando por un estreito carreiro comido pola exuberante vexetación e ás costas do Coll de Ladróns, dous fortes defensivos de 1758 e 1900 mimetizados sobre o peñasco. O aroma dun forno de pan abre o apetito chegando á beiravía da N-330, estrada que seguimos para entrar en Canfranc Estación.
- Km 6,8. Canfranc Estación (Todos os Servizos)
Unha beirarrúa pavimentada permite abandonar a poboación xunto ao río, aínda que tras as últimas casas vólvese á beiravía da estrada para cruzar un túnel. Á saída vírase á esquerda para tomar unhas escaleiras que baixan ao pé da presa de Canfranc (Km 8,5). Cruzando o río Aragón internarnos nos nunha senda que zigzaguea sobre o cortado formado pola erosiva acción do río. Desde este miradoiro pode observarse a torre de Fusileros, fortificación militar do século XIX emprazada ao bordo da N-330. Nalgúns tramos o camiño tórnase sombrío grazas á cobertura de háxalas e descende até o barranco de Ip, onde saúda unha fría fervenza (Km 10). Cruzamos a ponte, aínda co frescor dos helechos e o bosque, para percorrer o quilómetro que nos separa de Canfranc.
- Km 11,2. Canfranc (Albergue. Bar)
A localidade atravésase pola rúa Albareda, que divide o pobo en dúas metades iguais. Deixamos a man esquerda a igrexa parroquial da Asunción para cruzar o río Aragón pola ponte medieval. Arroupados entre a montaña e o río seguimos durante máis de dous quilómetros até chegar a un paso subterráneo que atravesa a N-330 e que obriga case a agacharse (Km 13,6).
Outro tramo de dous quilómetros, coa perspectiva do río baixo os nosos pés, lévanos a pasar xunto á cova das Güixas, unha gruta de estalactitas e estalagmitas. De inmediato chégase á entrada de Villanúa, onde xorde a primeira alternativa da etapa A primeira opción, a GR-65.3 xira cara á dereita, cruza a ponte sobre o Aragón e continúa até Castiello de Jaca por unha cabañera (cañada para o gando) paralela á N-330 e posteriormente por unha planicie sobre o val. A segunda opción, sinalizada como GR-65.3.1 lévanos primeiro até o centro de Villanúa. Pasamos a describir a continuación as dúas opcións:
- Km 15,8. Villanúa (Albergue. Bar. Tenda. Farmacia. Caixeiro)
GR-65.3: Xunto á fonte de Villanúa viramos á dereita. Tras deixar atrás o pobo cruzamos o río, atopando as frechas amarelas á nosa esquerda. Avanzamos polo camiño xunto á estrada durante aproximadamente 2 quilómetros até o Parque Lecer Aventura Villanúa (quiosco con refrescos e café durante o verán e os fins de semana de primavera). Retomamos o camiño e ao chegar á zona de tiro con arco cruzamos a N-330. Deixamos á dereita o edificio-escola e ascendemos suavemente uns 700 metros para alcanzar unha planicie. A través dela continuamos o noso camiño divisando o val do Aragón. Dous quilómetros despois topámonos coa comarcal que une a N-330 con Aratorés. Seguimos a estrada á esquerda durante 200 metros, retomando o camiño xunto á beiravía dereita. Tras cruzar un pequeno arroio por unha ponte de madeira subimos uns metros até outra planicie sobre o val, a antiga morrena glaciario que nos leva nun par de quilómetros a Castiello de Jaca.
GR-65.3.1:Xunto ao supermercado de Villanúa torcemos á esquerda e abandonamos Villanúa tras deixar atrás a igrexa de San Esteban.. Fiámonos das marcas vermellas e brancas do GR, que nos guían durante máis dunha hora, primeiro por pista asfaltada e logo por pistas terreras, até unha ponte sobre o Aragón (Km 21,4). Pasámolo para chegar á N-330, que cruzamos con atención para subir até Castiello de Jaca.
- Km 22,6. Castiello de Jaca (Albergue. Bares. Tenda a partir de abril-maio de 2015)
Deixando a man dereita a igrexa de San Miguel, descéndese rúa abaixo até a estrada nacional. Cruzámola para chegar á zona de servizos do pobo e de seguido volvemos salvar por outra ponte o río Aragón. Un gratificante paseo pola marxe do río lévanos a cruzar sobre unha pasarela habilitada en 2010 sobre outra canle, esta vez o do río Ijuez (Km 23,8). Liquidado este punto, antes conflitivo e que grazas á pasarela quedou no recordo, retomamos a marcha media hora máis até cruzar a estrada. Despois continuamos máis de dous quilómetros pegados á beiravía da N-330 e por algunhas cabañeras paralelas. Chegamos así até a ermida de San Cristóbal (Km 28,3).
Tras a ponte afrontamos o forte repecho da costa da Saúde para entrar en Jaca. De fronte, pola avenida de Francia, chegamos até a praza da Catedral e continuamos polas rúas Bellido e Porta Nova para virar á dereita pola rúa do Hospital e de novo á dereita por Conde Aznar, onde se atopa o albergue. Fin de etapa.
- Km 30,5. Jaca (Todos os Servizos)
As dificultades
Observacións
En imaxes
Que ver, que facer
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