Etapa de Somport a Jaca

O itinerario

Km 0. Somport (Albergue. Bar)

Km 6,8. Canfranc Estación (Todos os Servizos)

Km 11,2. Canfranc (Albergue. Bar)

Km 15,8. Villanúa (Albergue. Bar. Tenda. Farmacia. Caixeiro)

Km 22,6. Castiello de Jaca (Albergue. Bares. Tenda a partir de abril-maio de 2015)

Km 30,5. Jaca (Todos os Servizos)

Una sinal de madeira coa indicación "GR 65.3 Canfranc Estación" e unha mouteira xacobea labrado coas distancias a Santiago de Compostela (858 Km) e Undúes de Lerda, última poboación aragonesa (87 Km), incitan a dar o primeiro paso. Baixamos as escaleiras que se atopan xunto á mouteira paira seguir descendendo xunto á marxe dereita do. Apenas percorridos 800 metros rodeamos a planta escavada do, recoñecido hospital de peregrinos fundado na Baixa Idade Media. Tras deixar a estación invernal dea man dereita cruzamos a N-330, salvamos o pequeno desnivel grazas a unhas escaleiras e retomamos a marcha vale abaixo. A presenza dalgúns búnker de formigón e o desafiante panorama da nosa dereita, con varios moles pirenaicas alzar sobre o, facilitan a travesía até toparnos coa cheminea da, una torre de sillería que representa o único vestixio dunha antiga mina de cobre e ferroDespois dun breve encontro co bosque saímos a unha pista e viramos á esquerda paira salvar a canle do río procedente da. Acto seguido abrimos un portillo de madeira e retomamos a senda. Un quilómetro máis adiante, unha ponte de madeira permite cruzar as augas do, que tamén se esborrallan cara ao río Aragón. Continuamos baixando por un estreito carreiro comido pola exuberante vexetación e ás costas do, dous fortes defensivos de 1758 e 1900 mimetizados sobre o peñasco. O aroma dun forno de pan abre o apetito chegando á beiravía da N-330, estrada que seguimos paira entrar enUna beirarrúa pavimentada permite abandonar a poboación xunto ao río, aínda que tras as últimas casas vólvese á beiravía da estrada paira cruzar un túnel. Á saída vírase á esquerda paira tomar unhas escaleiras que baixan ao pé da. Cruzando o río Aragón internarnos nos nunha senda que zigzaguea sobre o cortado formado pola erosiva acción do río. Desde este miradoiro pode observar a, fortificación militar do século XIX emprazada ao bordo da N-330. Nalgúns tramos o camiño tórnase sombrío grazas á cobertura de háxalas e descende até o, onde saúda una fría fervenza. Cruzamos a ponte, aínda co frescor dos helechos e o bosque, paira percorrer o quilómetro que nos separa deA localidade atravésase pola rúa Albareda, que divide o pobo en dúas metades iguais. Deixamos a man esquerda apaira cruzar o río Aragón pola. Arroupados entre a montaña e o río seguimos durante máis de dous quilómetros até chegar a un paso subterráneo que atravesa a N-330 e que obriga case a agachar.Outro tramo de dous quilómetros, coa perspectiva do río baixo os nosos pés, lévanos a pasar xunto áuna gruta de estalactitas e estalagmitas. De inmediato chégase á entrada deonde xorde aA primeira opción, axira cara á dereita, cruza a ponte sobre o Aragón e continúa até Castiello de Jaca por unha cabañera (cañada paira o gando) paralela á N-330 e posteriormente por unha planicie sobre o val. A segunda opción, sinalizada comolévanos primeiro até o centro de Villanúa.Xunto á fonte de Villanúa viramos á dereita. Tras deixar atrás o pobo cruzamos o río, atopando as frechas amarelas á nosa esquerda. Avanzamos polo camiño xunto á estrada durante aproximadamente 2 quilómetros até o(quiosco con refrescos e café durante o verán e os fins de semana de primavera). Retomamos o camiño e ao chegar á zona de tiro con arco cruzamos a N-330. Deixamos á dereita o edificio-escola e ascendemos suavemente uns 700 metros paira alcanzar una planicie. A través dela continuamos o noso camiño divisando o. Dous quilómetros despois topámonos coa. Seguimos a estrada á esquerda durante 200 metros, retomando o camiño xunto á beiravía dereita. Tras cruzar un pequeno arroio por unha ponte de madeira subimos uns metros até outra planicie sobre o val, a antiga morrena glaciar que nos leva nun par de quilómetros aXunto ao supermercado de Villanúa torcemos á esquerda e abandonamos Villanúa tras deixar atrás a. Fiámonos das marcas vermellas e brancas do GR, que nos guían durante máis dunha hora, primeiro por pista asfaltada e logo por pistas terreras, até unha ponte sobre o Aragón. Pasámolo paira chegar á N-330, que cruzamos con atención paira subir atéDeixando a man dereita a, descéndese rúa abaixo até a estrada nacional. Cruzámola paira chegar á zona de servizos do pobo e de seguido volvemos salvar por outra ponte o río Aragón. Un gratificante paseo pola marxe do río lévanos a cruzar sobre unha pasarela habilitada en 2010 sobre outra canle, esta vez o do. Liquidado este punto, antes conflitivo e que grazas á pasarela quedou no recordo, retomamos a marcha media hora máis até cruzar a estrada. Despois continuamos máis de dous quilómetros pegados á beiravía da N-330 e por algunhas cabañeras paralelas. Chegamos así até a.Tras a ponte afrontamos o forte repecho dapaira entrar en. De fronte, pola avenida de Francia, chegamos até a praza dae continuamos polas rúas Bellido e Porta Nova paira virar á dereita pola rúa do Hospital e de novo á dereita por Conde Aznar, onde se atopa o albergue. Fin de etapa.