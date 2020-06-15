HiHome Hostel

Camiño Primitivo Etapa de Oviedo a San Juan de Villapañada
Rúa Uria 33, 1º dcha
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Dispoñible sen conexión
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Rúa Uria 33, 1º dcha
Oviedo
Propiedade do albergue: Privada
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento:
Persoa encargada de atender o albergue: Laura Garcia Carenas
Observacións:
Camiño Primitivo
Etapas 13
km 321,4
Etapa 1
Etapa de Oviedo a San Juan de Villapañada
km 30,5
Tempo 08H 00’
Dificultade alta
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