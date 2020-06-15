Català
Vull planificar el meu camí
  1. Inici ·
Camí Primitiu Etapa d'Oviedo a Sant Joan de Villapañada

Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

HiHome Hostel

Disponible sense connexió
1
0
Image

Carrer Uria 33, 1r dcha
Oviedo

684 604 265

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Privada

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment:

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Laura Garcia Carenes

Observacions:

Camí Primitiu

Camí Primitiu

Etapes 13
km 321,4
Etapa d'Oviedo a Sant Joan de Villapañada Etapa 1

Etapa d'Oviedo a Sant Joan de Villapañada

km 30,5
Temps 08H 00’
Dificultat alta
Afegeix alberg a la meva selecció

Ets propietari o gestiones un alberg de pelegrins?

Accedeix a la teva fitxa i actualitza les dades per oferir als pelegrins la informació més actualitzada possible.

Fòrum: Els pelegrins opinen sobre el Camí de Sant Jaume

Veure tots

Vols enviar alguna fotografia de "El camí de Sant Jaume"?

Vols enviar alguna fotografia de "El camí de Sant Jaume"?

Si tens fotografies de "El camí de Sant Jaume" que vulguis compartir amb nosaltres, pots enviar-les i ampliar la galeria de fotografies.

Envia les teves fotografies! Mostra totes les fotografies