Camino Primitivo Etapa de Oviedo a San Juan de Villapañada
Calle Uria 33, 1º dcha
HiHome Hostel
Disponible sin conexión
560
Calle Uria 33, 1º dcha
Oviedo
Propiedad del albergue: Privada
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento:
Persona encargada de atender el albergue: Laura Garcia Carenas
Observaciones:
Camino Primitivo
Etapas 13
km 321,4
Etapa 1
Etapa de Oviedo a San Juan de Villapañada
km 30,5
Tiempo 08H 00’
Dificultad Alta
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