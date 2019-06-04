Camiño do Norte Etapa de Avilés a Soto de Luiña
Rúa Era 27
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Fali´s Albergue
Dispoñible sen conexión
150
Rúa Era 27
Muros de Nalón
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue:
Observacións: A pé do camiño á entrada do pobo, con área de descanso con máquinas expendedoras, zona Wi-Fi e enchufes e cargador de teléfonos.
Camiño do Norte
Etapas 32
km 814,7
Etapa 22
Etapa de Avilés a Soto de Luiña
km 38,0
Tempo 08H 40’
Dificultade media
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