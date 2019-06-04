Galego
Planificar o meu Camiño
  1. Inicio ·
Camiño do Norte Etapa de Avilés a Soto de Luiña

Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información, aquí.

Fali´s Albergue

Dispoñible sen conexión
15
0
La naranja peregrina

Rúa Era 27
Muros de Nalón

685 245 111

[email protected]

Propiedade do albergue: Privado

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado

Persoa encargada de atender o albergue:

Observacións: A pé do camiño á entrada do pobo, con área de descanso con máquinas expendedoras, zona Wi-Fi e enchufes e cargador de teléfonos.

Camiño do Norte

Camiño do Norte

Etapas 32
km 814,7
Etapa de Avilés a Soto de Luiña Etapa 22

Etapa de Avilés a Soto de Luiña

km 38,0
Tempo 08H 40’
Dificultade media
Engadir albergue á miña selección

Es Propietario ou xestionas un Albergue de Peregrinos?

Accede á túa ficha e actualiza os teus datos para ofrecer aos peregrinos a información máis actualizada posible.

Foro: Os peregrinos opinan sobre o Camiño de Santiago

Ver todo

¿Quieres enviar alguna fotografía de "Cami&ntilde;o de Santiago"?

¿Quieres enviar alguna fotografía de "Camiño de Santiago"?

Se tes fotografías de "O Camiño de Santiago" que queiras compartir connosco, podes envialas e ampliar a galería de fotografías.

Envía túas fotografías! Ver todas as fotografías