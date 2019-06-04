Fali´s Albergue

Calle Era 27

Muros de Nalón 685 245 111 [email protected]

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue:

Observaciones: A pie del camino a la entrada del pueblo, con área de descanso con máquinas expendedoras, zona Wi-Fi y enchufes y cargador de teléfonos.